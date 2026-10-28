Onde assistir ao show do BTS hoje em SP? Veja horários e transmissão
Grupo faz shows em SP
O BTS volta a se apresentar no Brasil nesta quarta-feira (28), com um show às 20h no estádio MorumBIS, em São Paulo. Para os fãs que não conseguiram comprar ingressos para acompanhar o grupo sul-coreano presencialmente, uma alternativa será assistir à apresentação da turnê ARIRANG nas salas de cinema.
Onde assistir ao show do BTS no Brasil?
A transmissão oficial do Show do BTS acontece nos cinemas brasileiros e está prevista para sexta-feira (30), quando o grupo fará a segunda apresentação no país. Algumas salas também terão sessões no sábado (31). Até o momento, não há confirmação de transmissão oficial do show desta quarta-feira por canais de TV ou plataformas de streaming.
A exibição nas telonas faz parte do projeto BTS World Tour ‘ARIRANG’ in São Paulo: Live Viewing, que permitirá acompanhar o espetáculo realizado na capital paulista. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingresso.com, com preços e horários que variam conforme o cinema.
Na capital paulista, a programação anunciada inclui os seguintes cinemas:
Cinemark
- Cinemark Aricanduva
- Cinemark Center Norte
- Cinemark Central Plaza
- Cinemark Cidade Jardim VIP
- Cinemark Eldorado
- Cinemark Market Place
- Cinemark Metrô Tatuapé
- Cinemark Móoca
- Cinemark Pátio Higienópolis
- Cinemark Paulista
- Cinemark Raposo
- Cinemark Shopping Cidade São Paulo
- Cinemark Shopping D
- Cinemark Shopping Iguatemi SP
- Cinemark Shopping Interlagos
- Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz
- Cinemark SP Market
- Cinemark Tietê Plaza
- Cinemark Tucuruvi
- Cinemark Villa Lobos
- Cinemark West Plaza
Cinépolis
- Cinépolis Itaquera
- Cinépolis Jardim Pamplona
- Cinépolis JK Iguatemi
- Cinépolis Mais Shopping
Cinesystem
- Cinesystem Morumbi Town
- Cinesystem Pompéia
Kinoplex
- Kinoplex Itaim
- Kinoplex Parque da Cidade
- Kinoplex Vila Olímpia
Outras redes
- Cine Araújo Campo Limpo
- Moviecom Penha
- UCI Anália Franco
- UCI Jardim Sul
- UCI Plaza Sul
- UCI Santana
A lista de salas participantes pode sofrer alterações, e a disponibilidade de lugares depende de cada unidade. Para consultar os horários e comprar ingressos, o público pode acessar a página do evento no Ingresso.com e selecionar a cidade desejada.
Que horas começa o show do BTS?
A primeira apresentação do BTS no Brasil está marcada para as 20h desta quarta-feira (28). Os portões do MorumBIS têm abertura prevista para as 16h.
O grupo também sobe ao palco nos dias 30 e 31 de outubro, novamente às 20h, no estádio localizado na Zona Sul de São Paulo. Os ingressos para as três datas estão esgotados.
A transmissão nos cinemas do show de sexta-feira está prevista para começar por volta das 19h45 em diversas salas. No sábado, algumas unidades terão sessões de reprise a partir das 18h45. Os horários podem variar de acordo com a programação local.
Qual é o possível setlist do BTS no Brasil?
O repertório da turnê ARIRANG combina músicas do álbum lançado em 2026 com sucessos de diferentes fases da carreira do grupo. Embora a lista definitiva das apresentações brasileiras não tenha sido divulgada previamente, os shows realizados em outras cidades dão pistas sobre as canções que podem aparecer.
Entre as músicas previstas estão:
- Hooligan
- Aliens
- Run BTS
- they don’t know ‘bout us
- Like Animals
- Fake Love
- SWIM
- Merry Go Round
- 2.0
- NORMAL
- Not Today
- Mic Drop
- FYA
- Burning Up (Fire)
- Body to Body
- IDOL
- Come Over
- Butter
- Dynamite
- Música-surpresa
- Música-surpresa
- Please
- Into the Sun
A sequência pode mudar durante a passagem pelo Brasil. Um dos momentos aguardados pelos fãs é o das duas músicas-surpresa, que variam entre as apresentações da turnê.