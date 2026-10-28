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Onde assistir ao show do BTS hoje em SP? Veja horários e transmissão

Grupo faz shows em SP

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir ao show do BTS no Brasil
Foto: reprodução
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O BTS volta a se apresentar no Brasil nesta quarta-feira (28), com um show às 20h no estádio MorumBIS, em São Paulo. Para os fãs que não conseguiram comprar ingressos para acompanhar o grupo sul-coreano presencialmente, uma alternativa será assistir à apresentação da turnê ARIRANG nas salas de cinema.

Onde assistir ao show do BTS no Brasil?

A transmissão oficial do Show do BTS acontece nos cinemas brasileiros e está prevista para sexta-feira (30), quando o grupo fará a segunda apresentação no país. Algumas salas também terão sessões no sábado (31). Até o momento, não há confirmação de transmissão oficial do show desta quarta-feira por canais de TV ou plataformas de streaming.

A exibição nas telonas faz parte do projeto BTS World Tour ‘ARIRANG’ in São Paulo: Live Viewing, que permitirá acompanhar o espetáculo realizado na capital paulista. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingresso.com, com preços e horários que variam conforme o cinema.

Na capital paulista, a programação anunciada inclui os seguintes cinemas:

Cinemark

  • Cinemark Aricanduva
  • Cinemark Center Norte
  • Cinemark Central Plaza
  • Cinemark Cidade Jardim VIP
  • Cinemark Eldorado
  • Cinemark Market Place
  • Cinemark Metrô Tatuapé
  • Cinemark Móoca
  • Cinemark Pátio Higienópolis
  • Cinemark Paulista
  • Cinemark Raposo
  • Cinemark Shopping Cidade São Paulo
  • Cinemark Shopping D
  • Cinemark Shopping Iguatemi SP
  • Cinemark Shopping Interlagos
  • Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz
  • Cinemark SP Market
  • Cinemark Tietê Plaza
  • Cinemark Tucuruvi
  • Cinemark Villa Lobos
  • Cinemark West Plaza

Cinépolis

  • Cinépolis Itaquera
  • Cinépolis Jardim Pamplona
  • Cinépolis JK Iguatemi
  • Cinépolis Mais Shopping

Cinesystem

  • Cinesystem Morumbi Town
  • Cinesystem Pompéia

Kinoplex

  • Kinoplex Itaim
  • Kinoplex Parque da Cidade
  • Kinoplex Vila Olímpia

Outras redes

  • Cine Araújo Campo Limpo
  • Moviecom Penha
  • UCI Anália Franco
  • UCI Jardim Sul
  • UCI Plaza Sul
  • UCI Santana

A lista de salas participantes pode sofrer alterações, e a disponibilidade de lugares depende de cada unidade. Para consultar os horários e comprar ingressos, o público pode acessar a página do evento no Ingresso.com e selecionar a cidade desejada.

Que horas começa o show do BTS?

A primeira apresentação do BTS no Brasil está marcada para as 20h desta quarta-feira (28). Os portões do MorumBIS têm abertura prevista para as 16h.

O grupo também sobe ao palco nos dias 30 e 31 de outubro, novamente às 20h, no estádio localizado na Zona Sul de São Paulo. Os ingressos para as três datas estão esgotados.

A transmissão nos cinemas do show de sexta-feira está prevista para começar por volta das 19h45 em diversas salas. No sábado, algumas unidades terão sessões de reprise a partir das 18h45. Os horários podem variar de acordo com a programação local.

Qual é o possível setlist do BTS no Brasil?

O repertório da turnê ARIRANG combina músicas do álbum lançado em 2026 com sucessos de diferentes fases da carreira do grupo. Embora a lista definitiva das apresentações brasileiras não tenha sido divulgada previamente, os shows realizados em outras cidades dão pistas sobre as canções que podem aparecer.

Entre as músicas previstas estão:

  1. Hooligan
  2. Aliens
  3. Run BTS
  4. they don’t know ‘bout us
  5. Like Animals
  6. Fake Love
  7. SWIM
  8. Merry Go Round
  9. 2.0
  10. NORMAL
  11. Not Today
  12. Mic Drop
  13. FYA
  14. Burning Up (Fire)
  15. Body to Body
  16. IDOL
  17. Come Over
  18. Butter
  19. Dynamite
  20. Música-surpresa
  21. Música-surpresa
  22. Please
  23. Into the Sun

A sequência pode mudar durante a passagem pelo Brasil. Um dos momentos aguardados pelos fãs é o das duas músicas-surpresa, que variam entre as apresentações da turnê.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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