Onde assistir ao show do BTS hoje em SP? Veja horários e transmissão

Onde assistir ao show do BTS hoje em SP? Veja horários e transmissão

O BTS volta a se apresentar no Brasil nesta quarta-feira (28), com um show às 20h no estádio MorumBIS, em São Paulo. Para os fãs que não conseguiram comprar ingressos para acompanhar o grupo sul-coreano presencialmente, uma alternativa será assistir à apresentação da turnê ARIRANG nas salas de cinema.

Onde assistir ao show do BTS no Brasil?

A transmissão oficial do Show do BTS acontece nos cinemas brasileiros e está prevista para sexta-feira (30), quando o grupo fará a segunda apresentação no país. Algumas salas também terão sessões no sábado (31). Até o momento, não há confirmação de transmissão oficial do show desta quarta-feira por canais de TV ou plataformas de streaming.

A exibição nas telonas faz parte do projeto BTS World Tour ‘ARIRANG’ in São Paulo: Live Viewing, que permitirá acompanhar o espetáculo realizado na capital paulista. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingresso.com, com preços e horários que variam conforme o cinema.

Na capital paulista, a programação anunciada inclui os seguintes cinemas:

Cinemark

Cinemark Aricanduva

Cinemark Center Norte

Cinemark Central Plaza

Cinemark Cidade Jardim VIP

Cinemark Eldorado

Cinemark Market Place

Cinemark Metrô Tatuapé

Cinemark Móoca

Cinemark Pátio Higienópolis

Cinemark Paulista

Cinemark Raposo

Cinemark Shopping Cidade São Paulo

Cinemark Shopping D

Cinemark Shopping Iguatemi SP

Cinemark Shopping Interlagos

Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz

Cinemark SP Market

Cinemark Tietê Plaza

Cinemark Tucuruvi

Cinemark Villa Lobos

Cinemark West Plaza

Cinépolis

Cinépolis Itaquera

Cinépolis Jardim Pamplona

Cinépolis JK Iguatemi

Cinépolis Mais Shopping

Cinesystem

Cinesystem Morumbi Town

Cinesystem Pompéia

Kinoplex

Kinoplex Itaim

Kinoplex Parque da Cidade

Kinoplex Vila Olímpia

Outras redes

Cine Araújo Campo Limpo

Moviecom Penha

UCI Anália Franco

UCI Jardim Sul

UCI Plaza Sul

UCI Santana

A lista de salas participantes pode sofrer alterações, e a disponibilidade de lugares depende de cada unidade. Para consultar os horários e comprar ingressos, o público pode acessar a página do evento no Ingresso.com e selecionar a cidade desejada.

Que horas começa o show do BTS?

A primeira apresentação do BTS no Brasil está marcada para as 20h desta quarta-feira (28). Os portões do MorumBIS têm abertura prevista para as 16h.

O grupo também sobe ao palco nos dias 30 e 31 de outubro, novamente às 20h, no estádio localizado na Zona Sul de São Paulo. Os ingressos para as três datas estão esgotados.

A transmissão nos cinemas do show de sexta-feira está prevista para começar por volta das 19h45 em diversas salas. No sábado, algumas unidades terão sessões de reprise a partir das 18h45. Os horários podem variar de acordo com a programação local.

Qual é o possível setlist do BTS no Brasil?

O repertório da turnê ARIRANG combina músicas do álbum lançado em 2026 com sucessos de diferentes fases da carreira do grupo. Embora a lista definitiva das apresentações brasileiras não tenha sido divulgada previamente, os shows realizados em outras cidades dão pistas sobre as canções que podem aparecer.

Entre as músicas previstas estão:

Hooligan Aliens Run BTS they don’t know ‘bout us Like Animals Fake Love SWIM Merry Go Round 2.0 NORMAL Not Today Mic Drop FYA Burning Up (Fire) Body to Body IDOL Come Over Butter Dynamite Música-surpresa Música-surpresa Please Into the Sun

A sequência pode mudar durante a passagem pelo Brasil. Um dos momentos aguardados pelos fãs é o das duas músicas-surpresa, que variam entre as apresentações da turnê.