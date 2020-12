Festa de Ano Novo do Neymar: o que sabemos até agora?

Desde sábado (26), veículos de comunicação nacionais e internacionais vem noticiando que Neymar planejou uma festança de 5 dias com os amigos para comemorar o Ano Novo. A assessoria do jogador negou, mas já teve artista confirmando que se apresentará no evento. Confira tudo o que sabemos até agora sobre a festa do atleta:

Neymar está fazendo festa para 500 convidados?

No último sábado (26), a coluna de Ancelmo Gois, no Jornal O Globo, noticiou que Neymar estava preparando uma festa de réveillon para 500 convidados em Mangaratiba, Costa Verde, no Rio de Janeiro. O jornalista também noticiou que o jogador estaria construindo em um anexo, uma espécie de boate com proteção acústica, para não chamar atenção para sua festa.

No domingo (27), em declaração à Jovem Pan, a assessoria de Neymar negou que ele estivesse planejando uma festa de 5 dias para 500 convidados. No entanto, a CNN conseguiu apurar com a equipe do grupo de pagode “Vou pro Sereno”, uma apresentação no evento particular do jogador do PSG.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leia também: Neymar ignora pandemia e aluga mansão para fim de ano com parças

Agência confirma evento para 150 pessoas

Sem citar o nome de Neymar, a Agência Fábrica, na noite de domingo (17), confirmou que está preparando um evento privado para 150 pessoas, na Costa Verde, no Rio de Janeiro.

“A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas. A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência”, escreveu a Agência Fábrica em nota.

Jogador teria proibido uso de celular

Segundo o colunista Leo Dias, o uso de celulares na festa de Neymar está proibido na tentativa de prevenir ‘cancelamentos’ por parte do público, que já vem criticando a atitude do jogador de realizar uma festa durante a pandemia do covid-19. O assunto se tornou polêmica e vem sido citado desde as primeiras noticias que divulgaram o evento realizado pelo jogador.

O Neymar pediu pro povo da festa dele não levar celular pra evitar repercussão e tal. Ele tá preocupado com a repercussão, não com a pandemia. É um resumo do Brasil de 2020. — Sabine Boettger Righetti 💉 VACINA JÁ! (@binerighetti) December 27, 2020

O neymar fazendo festa os defensores dele: pic.twitter.com/GsfRqOSGxz — Luuh (@Cilia2908) December 26, 2020

Padrão sanitário é não fazer festa com 150 pessoas. Durante uma pandemia. No Brasil.

Neymar e todos os envolvidos tão de sacanagem.

Quero ver alguma "autoridade" se posicionar e acabar com essa putaria. — Joás Ramos (@joasramosaraujo) December 28, 2020

Neymar dando festa para 500 pessoas em plena pandemia. Isso que é dar uma força do vírus. Gostaria de saber se os seus patrocinadores estariam interessados em investir no descompromisso, irresponsabilidade e doença. — ☦️JOHANN O TERRÍVEL🇷🇺 (@comunaterrivel) December 28, 2020

Neymar – Veja também:

Apesar da pandemia, jogador dará festa de 5 dias para 500 pessoas

CR7 de pijama e Neymar no Brasil; veja como foi o Natal dos craques

Anitta, Neymar e Gusttavo Lima: veja as piscinas dos famosos