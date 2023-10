Filhos de Fátima Bernardes chegam aos 26: como estão hoje

A jornalista Fátima Bernardes, 61, é mãe de três filhos, frutos do casamento com William Bonner. Os trigêmeos nasceram em 21 de outubro 1997, época em que a global ainda era âncora do Jornal Hoje e do Fantástico. Apesar dos pais famosos, os jovens - hoje co 26 anos - seguem carreiras diferentes.

Vinícius Bonemer | Filhos de Fátima Bernardes

Vinícius Bonemer, 26, atualmente mora na França, onde se formou em engenharia na Télécom ParisTec, em abril deste ano, e também trabalha na capital francesa. Discreto, o rapaz não atualiza sua página no Instagram desde 2018. O que se sabe sobre o jovem é publicado através de seus pais, que sempre compartilham as conquistas do herdeiro. “Ele já tinha se formado no Brasil, mas não teve como ir à colação de grau. Agora, na Telecom Paris, deu certo. Parabéns, filho. Que você siga construindo seu caminho”, escreveu Fátima Bernardes no início deste ano.

O rapaz namora Thalita Martins, que também mora na França há alguns anos - o casal está junto desde 2017. Assim como o amado, a jovem não atualiza as redes sociais desde 2021.

Laura Bonemer

Assim como Vinícius, Laura Bonemer, 26, também mora na França. A jovem deixou o Brasil em agosto do ano passado, após se formar em Psicologia, para cursar mestrado em Gestão de Pessoas e Empresas Internacionais em Grenoble. A herdeira é bastante discreta e mantém uma página no Instagram privada apenas para família e amigos.

A jovem aparentemente é bastante amiga de Bia, sua irmã. A terceira filha de Fátima e William publicou um longo texto de despedida para Laura dizendo o quanto irá sentir falta da psicóloga e listou o que as duas costumavam fazer juntas, desde assistir vídeos na internet a ficar no tédio na companhia uma da outra.

Bia Bonemer | Filhos de Fátima Bernardes

Bia Bonemer, 26, é a única filha de Fátima e William que trabalha com as redes sociais. A jovem é influenciadora digita e soma mais de 600 mil seguidores em sua página no Instagram - ela é agenciada pela Play9, empresa de Felipe Neto que gerencia carreiras de produtores de conteúdo para internet. A herdeira também se formou em Design em 2022.

Além de fazer parte do casting da agência, Bia trabalha na empresa fazendo a identidade visual de canais de outros influenciadores digitais.

Em maio deste ano, a famosa revelou que nunca namorou, pois tem dificuldade para se abrir com outras pessoas. "Eu sempre acho que a pessoa tem algum nível de interesse. Sou muito fechada nesse sentido. Sempre fico com o pé atrás", disse a Lívia Aragão durante o "Vibe Boa Podcast".

Motivo da separação de Fátima Bernardes com William Bonner

Os três filhos são frutos do casamento de Fátima e William, que se separam em 2016 após 26 anos de união. Os famosos anunciaram o término através de publicações nas páginas de ambos no Twitter, pegando muita gente de surpresa, apesar de boatos de que os dois viviam uma crise na relação há alguns meses.

Os motivos para o término não ficaram claros, mas ambos afirmaram que tudo aconteceu amigavelmente. "Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto", disseram.

Os dois se conheceram na Globo em 1989 e se casaram em 1990. Sete anos depois, nasceram os três filhos do casal gerados por inseminação artificial.

Fátima Bernardes namora o deputado federal Túlio Gadelha desde novembro de 2017. Já William está casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas desde setembro de 2018.

