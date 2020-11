Grammy Latino 2020: saiba onde assistir e destaques da premiação

O Grammy Latino 2020 premia o mundo musical em espanhol e português, nesta quinta-feira (19), às 22h. Devido à pandemia de Covid-19, ocorre em um evento sem público e tapete vermelho, a partir de Miami, Estados Unidos, e conta com apresentações remotas de diversos locais, incluindo o Rio de Janeiro com a Anitta. Esta é a primeira vez que haverá uma cerimônia especial para anunciar os vencedores das categorias brasileiras, às 19h.

Onde assistir ao Grammy Latino 2020?

Pela primeira vez, a Academia Latina fará uma cerimônia especial para o público brasileiro, na qual serão anunciados os ganhadores nas categorias dedicadas à música em português. A top piauiense Lais Ribeiro é quem vai comandar a “Latin Grammy Premiere”. Nas fotos de divulgação do ensaio, aparece com look todo branco, composto por vestido curto e tênis.

O esquenta oficial reunirá apresentações musicais, incluindo Emicida e Melim. Começa às 19h e pode ser acompanhado na página do evento no Facebook. O Grammy Latino acontece às 22h, com transmissão pela Univision, TNT e Televisa.

Quem são os indicados ao Grammy Latino 2020?

A premiação conta com 53 categorias, sendo que os recordistas de indicações são o os porto-riquenhos Ozuna e Bad Bunny, e o colombiano J Balvin. Entre os brasileiros que marcam presença na lista de concorrentes estão Anitta, Elza Soares e Anavitória.

Confira as principais categorias:

Gravação do ano

“China”, de Anuel AA, Daddy Yankee e Karol G, com Ozuna e J Balvin

“Cuando Estés Aquí”, de Pablo Alborán

“Vete”, de Bad Bunny

“Solari Yacumenza”, de Bajofondo com Cuareim 1080

“Rojo”, de J Balvin

“Tutu”, de Camilo & Pedro Capó

“Lo Que En Ti Veo”, de Kany García & Nahuel Pennisi

“Tusa”, de Karol G e Nicki Minaj

“René”, de Residente

“Contigo”, de Alejandro Sanz

Álbum do ano – Grammy Latino 2020

“YHLQMDLG”, de Bad Bunny

“Oasis”, de J Balvin & Bad Bunny

“Colores”, de J Balvin

“Por Primera Vez”, de Camilo

“Mesa Para Dos”, de Kany García

“Aire (Versión Día)”, de Jesse & Joy

“Un Canto Por México, Vol. 1”, de Natalia Lafourcade

“PAUSA”, de Ricky Martin

“La Conquista Del Espacio”, de Fito Paez

“Cumbiana”, de Carlos Vives

Canção do ano

“ADMV”, de Vicente Barco, Maluma e outros (interpretada por Maluma)

“Bonita”, de Juanes e outros (por Juanes e Sebastián Yatra)

“Codo Con Codo”, de Jorge Drexler

“El Mismo Aire”, de Édgar Barrera, Camilo e outros (por Camilo)

“For Sale”, de Alejandro Sanz e Carlos Vives

“#ElMundoFuera (Improvisación)”, de Alejandro Sanz

“Lo Que En Ti Veo”, de Kany García (con Kany García e Nahuel Pennisi)

“René”, de Residente

“Tiburones”, de Oscar Hernández e Pablo Preciado (com Ricky Martin)

“Tusa”, de Karol G, Nicki Minaj e outros (por Karol G e Nicki Minaj)

“Tutu”, de Camilo e outros (por Camilo e Pedro Capó)

Melhor artista revelação

Anuel AA

Rauw Alejandro

Mike Bahía

Cazzu

Conociendo Rusia

Soy Emilia

Kurt

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Pitizion

WOS

Melhor álbum vocal pop

“Spoiler”, de Aitana

“Prisma”, de Beret

“Por Primera Vez”, de Camilo

“Más Futuro Que Pasado”, de Juanes

“Pausa”, de Ricky Martin

Melhor álbum vocal pop tradicional

“La Metamorfosis”, de Reyli Barba

“Compadres”, de Andrés Cepeda & Fonseca

“Trece”, de Andrés Cepeda

“¡Spangled!”, de Gaby Moreno e Van Dyke Parks

“Mirándote A Los Ojos”, de José Luis Perales

Melhor canção pop

“Amor En Cuarentena”, de Raquel Sofía

“Bonita”, de Juanes e outros (interpretada por Juanes e Sebastian Yatra)

“Cuando Estés Aquí”, de Pablo Alborán

“Tutu”, de Camilo e outros (por Camilo e Pedro Capó)

“Una Vez Más”, de Elsa Carvajal, Ximena Sariñana e outras (por Ximena Sariñana)

Melhor fusão/interpretação urbana

“China”, de Anuel AA, Daddy Yankee e Karol G com Ozuna & J Balvin

“Hablamos Mañana”, de Bad Bunny, Duki e Pablo Chill-E

“Azul”, de J Balvin

“Cántalo”, de Ricky Martin, Residente e Bad Bunny

“Yo X Ti, Tu X Mi”, de Rosalía e Ozuna

Melhor interpretação reggaeton

“Yo Perreo Sola”, de Bad Bunny

“Morado”, de J Balvin

“Loco Contigo”, de Dj Snake e J Balvin, com Tyga

“PORFA”, de Feid e Justin Quiles

“Chicharrón”, de Guaynaa, com Cauty

“Te Soñé De Nuevo”, de Ozuna

“Si Te Vas”, de Sech e Ozuna

Melhor álbum de música ‘urban’

“Emmanuel”, de Anuel AA

“YHLQMDLG”, de Bad Bunny

“OASIS”, de J Balvin e Bad Bunny

“Colores”, de J Balvin

“FERXXO (VOL 1: M.O.R.)”, de Feid

“Nibiru”, de Ozuna

“1 Of 1”, de Sech

“Easy Money Baby”, de Myke Towers

Melhor canção de rap/hip hop

“Antes Que El Mundo Se Acabe”, de Residente

“Narcos”, de Anuel AA

“Goteo”, de Duki

“Kemba Walker”, de Bad Bunny e Eladio Carrion

“Medusa”, de Anuel AA, J Balvin e outros (interpretada por Jhay Cortez, Anuel AA e J Balvin)

Melhor canção ‘urban’

“Adicto”, de Anuel AA e outros (interpretada por Tainy, Anuel AA e Ozuna)

“Muchacha”, de Gente De Zona e outros (por Gente De Zona e Becky G)

“Rave de favela”, de Anitta e outros (por MC Lan, Anitta, BEAM e Major Lazer)

“Rojo”, de J Balvin e outros (por J Balvin)

“Yo X Ti, Tu X Mi”, de Ozuna e Rosalía

Melhor álbum de rock

“Jueves”, de El Cuarteto De Nos

“Seremos Primavera”, de Eruca Sativa

“Undotrecua”, de Miguel Mateos

“¿Dónde Jugarán Lxs Niñxs? (Desde El Palacio De Los Deportes)”, de Molotov

“Incomunicación”, de Vetamadre

Melhor canção de rock

“Biutiful”, de Mon Lafarte

“Bola de Fuego”, de Eduardo Ibeas, Felipe Ilabaca & Cristian Moraga, compositores (Chancho En Piedra)

“Creo”, Eruca Sativa, compositores (Eruca Sativa)

“Mario Neta”, Roberto Musso, compositor (El Cuarteto De Nos)

“Yo me lo merezco”, Buika, Drago, Carlos Santana, Stoneface & Jay U Xperience, compositores (Santana apresentando Buika)

Melhor álbum instrumental

“Plays Daniel Figueiredo”, Leo Amuedo

“Cartografias”, Caetano Brasil

“Sotavento”, Compasses

“Festejo”, Yamandú Costa apresentando Marcelo Jiran

“Terra”, Daniel Minimalia

Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa

“N”, AnaVitória

“APKÁ”, Céu

“Enquanto estamos distantes”, As Bahias

“Guaia”, Marcelo Jeneci

“Eu Feat. Você”, Melim

Melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa

“AmarElo”, Emicida

“Little Electric Chicken Heart”, Ana Frango Elétrico

“Letrux aos Prantos”, Letrux

“Universo do Canto Falado”, Rapadura

“Na mão as Flores”, Suricato

Melhor álbum de Samba e Pagode

“Mangueira: a menina dos meus olhos”, Maria Bethânia

“Martinho 8.0 – Bandeira da Fé: um concerto pop-clássico (ao vivo)”, Martinho da Vila

“Samba de Raiz, Cláudio Jorge 70”, Cláudio Jorge

“Fazendo Samba”, Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador

“Mais Feliz”, Zeca Pagodinho

Melhor álbum de música popular brasileira

“O amor no caos, volume 2”, Zeca Baleiro

“Belo Horizonte”, Toninho Horta & Orquestra Fantasma

“Bloco na Rua (Deluxe)”, Ney Matogrosso

“Planeta Fome”, Elza Soares

“Caetano Veloso & Ivan Sacerdote”, Caetano Veloso & Ivan Sacerdote

Melhor álbum de música sertaneja

“#Isso É Churrasco (Ao Vivo) [Deluxe]”, Fernando & Sorocaba

“Origens [Ao vivo em Sete Lagoas, Brasil/ 2019]”, Paula Fernandes

“Livre – Vol. 1”, Lauana Prado

“Churrasco do Teló Vol. 2”, Michel Teló

“Por mais beijos (ao vivo)”, Zé Neto & Cristiano

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa

“Veia Nordestina”, Mariana Aydar

“Aqui Está-se Sossegado”, Camané & Mário Laginha

“Acaso Casa Ao Vivo”, Mariene De Castro e Almério

“Targino Sem Limites”, Targino Gondim

“Obatalá – uma Homenagem a Mãe Carmen”, Grupo Ofa

“Autêntica”, Margareth Menezes

Melhor canção em língua portuguesa

“A Tal Canção Pra Lua (Microfonado)”, Vitor Kley, compositor (Vitor Kley & Samuel Rosa)

“Abricó-de-Macaco”, Francisco Bosco & João Bosco, compositores (João Bosco) Faixa do: Abricó-de-Macaco

“AmarElo (Sample: Sujeito De Sorte – Belchior)”, Dj Duh, Emicida & Felipe Vassão, compositor (Emicida apresentando Majur & Pabllo Vittar)

“Libertação”, Russo Passapusso, compositor (Elza Soares & BaianaSystem apresentando Virgínia Rodrigues)

“Pardo”, Caetano Veloso, compositor (Céu)