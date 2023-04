A atriz Grazi Massafera, 40, está mantendo sua vida amorosa longe dos holofotes nos últimos meses, mas fotos e vídeos que circulam nas redes sociais indicam que a loira está com um novo amor desde o início deste ano. Anteriormente, ela namorou diretor de cinema Alexandre Machafer e o ator Caio Castro.

Quem é o atual namorado de Grazi Massafera?

Apesar de não terem assumido o relacionamento, é apontado que Grazi Massafera está namorando o modelo Marlon Teixeira, 31. Os dois foram vistos juntos algumas vezes no início deste ano.

Em fevereiro de 2023, Grazi e Marlon viajaram para a Bahia. Um vídeo da atriz e do modelo andando de mãos dadas na Chapada Diamantina circulou nas redes sociais, apontando o envolvimento entre os dois. Anteriormente, em janeiro, eles já haviam passado alguns dias em Fernando de Noronha e trocaram interações nas redes sociais que chamaram a atenção dos internautas.

Em março, a atriz afirmou à revista Quem que estava 'ficando' com o modelo. "Vocês são muito ansiosos, mas eu posso dizer que tô ficando", disse. Ela também falou sobre a mania de antecipação: "Eu acho que as pessoas querem antecipar tudo e, na vida, a gente não antecipa, a gente vive. Pelo menos, eu quero que seja assim”.

Ainda no mesmo mês, os dois foram vistos trocando beijos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, sem se importar com os carinhos em público.

Marlon Teixeira é um modelo catarinense que já trabalhou com grandes marcas, incluindo as grifes Dior, Chanel e Dolce & Gabbana, além de ter sido eleito como um dos homens mais bonitos do mundo no ranking da TC Chandler, em 2022.

Além de Grazi Massafera, o modelo já teve outras namoradas famosas. O catarinense se envolveu com Bruna Marquezine em 2014 e com a atriz Débora Nascimento em 2021. Ele também teve um filha com a cantora australiana Cheyenne Tozzi - atualmente, a herdeira de Marlon tem 5 anos de idade.

Como foi a relação de Grazi e Cauã Reymond?

Grazi Massafera conheceu o ator Cauã Reymond nos bastidores da Globo em 2007, com quem engatou um romance. Os dois se casaram em 2009 e tiveram uma filha, Sophia, hoje com 10 anos de idade. O casal se separou em 2013 após rumores de traição - a imprensa apontava que Isis Valverde teria sido a pivô da separação, que negou os boatos.

Após o divórcio de Cauã, Grazi Massafera namorou por três anos, entre algumas idas e vindas, o empresário Patrick Bulus - os dois se conheceram em 2016 e se separaram oficialmente em 2019.

Outro ex-namorado famoso de Grazi é Caio Castro, com quem a atriz se relacionou por dois anos até 2021. Além do casamento com Cauã, esse foi um dos namoros da loira que mais repercutiram na mídia. Na época do término, a atriz comentou o assunto em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo. "Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história", disse.

Três meses depois, Grazi engatou um romance com o cineasta Alexandre Machafer. A relação, porém, durou apenas quatro meses e terminou em março de 2022.

Quem também se divorciou recentemente é o ex-marido de Grazi, Cauã. O ator anunciou o divórcio de Mariana Goldfarb depois de sete anos de união. Ambos anunciaram o fim do relacionamento através de suas páginas no Instagram e pediram privacidade neste momento.

