Idade dos filhos de Murilo Benício com Antonelli e Negrini

Neste domingo (10), Murilo Benício foi ao palco do Domingão para um programa especial que contou com os elencos de Pantanal e Travessia. Suas ex-esposas Giovanna Antonelli e Alessandra Negrini integram o elenco da nova novela das 9, por isso o ator foi colocado em uma saia justa. Huck perguntou sobre a idade dos filhos de Murilo Benício e o ator ficou pensativo durante alguns segundos, o que gerou muitas piadas na internet.

Quando o apresentador questionou sobre a idade de um dos herdeiros do ator, Negrini ficou em silêncio e depois brincou: “fiquei quieta só para ver se ele sabe”. O assunto acabou gerando curiosidade no público sobre os filhos do ator.

Atualmente, o ator que Tenório em Pantanal namora Cecília Malan, jornalista de 39 anos e correspondente da Globo na Europa.

+Quais foram os casamentos de Murilo Benício? Relembre 6 uniões do ator

Qual a idade dos filhos de Murilo Benício?

A idade dos filhos de Murilo Benício é 25 anos do mais velho e 17 anos do mais novo.O primogênito do ator é Antônio Benício Negrini, que nasceu em 16 de dezembro de 1996. Ele é fruto do casamento de Benício com Alessandra Negrini. O casal se relacionou na década de 90, dando início ao romance em meados de 1995.

Eles chegaram a morar junto por algum tempo e foi então que Antônio veio ao mundo. Em 1998, Alessandra e Murilo oficializaram a união, mas pouco depois, já em 1999, os dois se separaram.

Pietro Antonelli Benício é o filho mais novo do ator. Ele nasceu em 24 de maio de 2005 e tem 17 anos de idade. O rapaz é fruto do casamento de Murilo com Giovanna Antonelli, que foi seu par romântico na novela O Clone.

A dupla anunciou o relacionamento em 2002, após o término da obra de Gloria Perez. Algum tempo depois, em 2005, os dois deram fim ao romance. Na época da separação, Pietro tinha 6 meses de vida.

Irmãos

Além do caçula Pietro Antonelli Benício, Antônio Benício tem como irmã Betina Ferreira (18), filha de sua mãe com o cantor Otto Ferreira. Já Pietro tem duas irmãs mais novas, as gêmeas Antônia e Sofia Antonelli Nogueira, de 12 anos de idade, filhas de Giovanna com o diretor Leonardo Nogueira.

Murilo Benício já contracenou com filho Antônio

Em Amor de Mãe, novela de Manuela Dias, Murilo atuou ao lado de Antônio, seu filho com Alessandra Negrini e o mais velho entre idade dos filhos de Murilo Benício. O veterano interpretou Raul Camargo enquanto o rapaz viveu o personagem Vinicius Camargo.

O folhetim estreou em novembro 2019 e sofreu uma pausa em 2020 por conta da pandemia do covid-19, que afetou todas as gravações do núcleo de teledramaturgia da Globo. Em 2021, a produção voltou as telinhas e foi finalizada no mês de abril.

Depois de atuar ao lado do pai, Antônio interpretou Eugênio na série Onde Está Meu Coração.

Já Pietro, o mais novo entre a idade dos filhos de Murilo Benício, já revelou em entrevista ao Altas Horas – em outubro de 2021 – que não pretende seguir a carreira dos pais. “Estou muito incerto, tem muitas coisas por que me interesso. Não vai ser ator, já digo logo. Não sei o que vou fazer ainda”, comentou o jovem durante o papo.

Veja cena da dupla na novela:

Leia também

Resumo novela Travessia hoje: estreia do 1º capítulo (10/10/2022)