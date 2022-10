Resumo novela Travessia hoje: estreia do 1º capítulo (10/10/2022)

Depois de muita espera, a nova novela de Gloria Perez finalmente chega às telinhas da Globo nesta segunda-feira, dia 10 de outubro. O resumo novela Travessia hoje mostra que já no primeiro episódio haverá uma passagem de tempo de cerca de 20 anos.

Primeiro, o público irá acompanhar a protagonista Brisa (Lucy Alves) na infância e o início de seu namoro com Ari (Chay Suede) e também o núcleo do empresário Guerra (Humberto Martins), que é noivo de Débora (Grazi Massafera) e sócio de Moretti (Rodrigo Lombardi).

Depois de alguns acontecimentos marcantes na vida dos personagens, o folhetim vai dar um salto no tempo e já veremos Brisa uma mulher adulta e Moretti e Guerra como inimigos.

Qual o resumo novela Travessia hoje?

O primeiro capítulo de Travessia será exibido depois do Jornal Nacional, a partir das 21h40. O folhetim ficará no ar até às 23h10, quando cederá espaço para a Tela Quente na programação, que nesta segunda-feira exibirá o filme O Rei Leão.

No resumo novela Travessia hoje, a Globo revelou que será mostrado Ari e Brisa brincando juntos na infância. A garota fica ressentida por não ter condições financeiras de ir para o internato como Ari.

Dante, mentor do menino, conta para Ari que a construtora Guerra e Moretti quer destruir um dos casarões do Maranhão para construir um shopping na cidade. Também será mostrado segundo o resumo novela Travessia hoje Guerra apresentando o projeto do shopping que a construtora pensa em construir em São Luís e Cidália comentará que Dante entrou com uma liminar para barrar o projeto.

Brisa comunicará a Ari que estará em São Luís para uma apresentação cultural e pouco depois Ari e Brisa vão se beijar. Guerra vai flagrar Débora com Moretti e Cidália impedirá uma reação violenta. Debora contará que está grávida e Guerra dirá para Cidália que romperá a sociedade com Moretti, garantindo que continuará o projeto do shopping sozinho.

Leonor vai decidir mudar de país e Debora sofrerá um acidente grave. Núbia, mãe de Ari, pedirá para Dante que convença Ari a desistir do namoro com Brisa. Debora não resistirá aos ferimentos e Guerra decidirá ficar com a filha da ex-namorada, que chama Chiara.

Uma passagem de tempo ocorrerá…

Já adulta, Brisa deixa claro para Núbia que sustenta sua casa sozinha e que Ari está em São Luís fazendo doutorado. Leonor comentará com Stenio que Guida teve um filho chamado Rudá e que agora se casará de novo, mas ninguém conhece o noivo. Rudá manipulará uma foto na internet e incriminará Brisa por um sequestro.

Após conferir o resumo novela Travessia hoje, veja cenas da novela:

Primeira semana – Próximos capítulos

Terça-feira (11/10): além do resumo novela Travessia hoje, no capítulo de amanhã Stenio repreenderá a atitude de Rudá. Cidália aconselhará Guerra a fazer um teste de DNA antes de passar ações da construtora para o nome de Chiara. Guerra afirmará para Cidália que conseguirá o casarão de São Luís para realizar o projeto do shopping, sem saber que Moretti (Rodrigo Lombardi) também está tentando adquirir o imóvel.

Ari prometerá enviar o artigo de Dante sobre a falcatrua da licitação para o jornal. A delegada Helô mandará Yone descobrir o paradeiro de Stenio com Laís e ameaçará registrar oficialmente o desaparecimento do advogado.

Guerra acusará Dante de querer atingir a construtora com seu artigo. Cidália descobrirá que Guerra falsificou a certidão de nascimento de Chiara, colocando o nome da mãe de Bianca Rossi. Cidália desconfiará de que Guerra saiba que Chiara não é sua filha biológica. Talita conseguirá um emprego na construtora de Guerra. Leonor descobrirá que o noivo de Guida é Moretti.

Quarta-feira (12/10): Leonor e Guida trocarão acusações. A pedido de Stenio, Rudá tirará uma foto do advogado como se ele estivesse nas pirâmides do Egito. Ari reconhecerá o esforço de Brisa para que ele consiga estudar.

Cidália apresentará Talita para Guerra. Rudá perceberá que Guida mentiu para Moretti ao inventar uma desculpa para a viagem de Leonor. Monteiro criticará Stenio para Laís. Monteiro e Laís se preocuparão com Isa. Oto se hospedará em São Luís com o nome falso e avisará a Moretti que já chegou à cidade.



Quinta-feira (13/10): Guida pedirá para Inácia que cuide de Rudá, enquanto ela viaja em lua de mel. Guerra elogiará Talita. Leonor pedirá para ficar na casa de Stenio até conseguir se hospedar em outro lugar. Ari comentará com Dante que ficará na casa de Gil, no Rio de Janeiro.

Helô ficará furiosa ao assistir à entrevista de Stenio na televisão e se surpreenderá quando Stenio lhe contar que Guida se casou com Moretti. Dante vai aconselhar Ari a contar para Gil sobre o projeto do shopping da construtora de Guerra. Ari ajudará Talita a levar um material de trabalho para a construtora, quando vai se deparar com Chiara, personagem que não aparece no resumo novela Travessia hoje, primeiro capítulo.



Sexta-feira (14/10): Chiara vai convidar Ari para uma reunião em sua casa. Rudá afirmará para a Leonor que deseja morar com a tia. Dante contará para Ari que seus exames melhoraram e lembrará o ex-aluno do aniversário de Tonho.

Brisa concordará que Ari fique mais uma semana no Rio de Janeiro. Stenio levará Leonor para a casa de tia Cotinha. Isa não gostará de saber que Monteiro lecionará no seu colégio. Monteiro reclamará com Laís, afirmando que sente falta do apoio da mulher na educação de Isa.

Chiara vai tirar sarro de Ari e Núbia criticará o modo como Brisa trata seu filho. Ari deixará seu relógio em uma mesinha na casa de Chiara como desculpa para poder retornar. Brisa ficará aflita com a falta de notícias de Ari. Dante chamará a atenção de Ari por ter ido à casa de Guerra e pouco depois Ari e Chiara vão se beijar.



Sábado (15/10): no resumo novela Travessia hoje do último capítulo da semana, Ari se sentirá culpado por ter beijado Chiara. Tininha achará que Brisa não deveria dar tanto dinheiro para Ari. Moretti orientará Oto a viajar para outro estado.

Brisa avisará a Tininha que irá ao Rio buscar Ari. Guerra desconfiará de que Stenio esteja mancomunado com Moretti. Brisa pedirá para Creusa para se hospedar na casa de Helô enquanto estiver no Rio. Cidália e Talita perceberão que Chiara está interessada em Ari.

Moretti avisará Oto que está indo para o Rio de janeiro e que pedirá para Stenio que seja seu advogado no Brasil. Pessoas tentarão linchar Brisa, por supostamente reconhecê-la como a sequestradora de crianças registrada no vídeo falso que Rudá publicou na internet.



