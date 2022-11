Joelma: veja o antes e depois da cantora brasileira

Famosa deu um trato no visual, mas também alega sequelas da covid-19 para mudança radical no rosto.

A banda Calypso se tornou famosa em todo o Brasil no início dos anos 2000 ao apresentar o ritmo do Pará. Joelma, dona da voz e de um estilo único que deu fama ao grupo, hoje tem carreira solo e aos 48 anos segue fazendo sucesso. Ao longo dos anos, a cantora de cabelos loiros mudou o visual algumas vezes, então confira o antes e depois de Joelma.

Veja o antes e depois da cantora Joelma

Joelma está com 48 anos de idade e impressiona pelas mudanças. Algumas da mudanças, segundo a artista, foi em decorrência das sequelas da covid- 19 - doença que já contraiu 5 vezes.

Em 2019, aos 45 anos, a famosa revelou que fez harmonização facial. Ela fez um antes e depois que foi publicado nas redes sociais do profissional que realizou o procedimento, o Dr. Igor Costa Alves. "Tudo que é bom merece ser compartilhado", disse Joelma à época.

Anos antes, em 2013, ela revelou ao Extra que já fez cirurgia plástica no nariz, no queixo, além de uma lipoaspiração e colocar silicone, que depois acabou tirando. Na época em que falou sobre os outros procedimentos que já havia realizado, a cantora estava com 39 anos de idade.

