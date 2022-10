Antes e depois Vanessa Giácomo, a Leonor de Travessia

Intérprete de Leonor na novela Travessia, nova atração das 21h da TV Globo, o antes e depois Vanessa Giácomo, de 39 anos, tem chamado a atenção do público. A atriz passou por mudanças no visual para viver a personagem de Gloria Perez, e vai além do corte de cabelo mais curto.

Veja o antes e depois Vanessa Giácomo

Vanessa Giácomo estreou na tela da Globo em 2004 como Zuca em Cabocla, aos 21 anos, e desde estão a atriz figura entre as mais belas artistas da atualidade. De volta à televisão em 2022, a atriz aparece de cabelos curtos e exala beleza, no entanto, o público tem apontado diferenças além do tamanho dos fios.

Antes e depois Vanessa Giácomo

Antes de Travessia, a famosa atuou na série Filhas de Eva (2021) e tinha um visual bem diferente de Leonor. Como a personagem Cleo, Vanessa tinha o cabelo tingido de loiro, o comprimento perto dos ombros e um caimento em camadas.

Para Travessia, a transformação ficou sob o comando da caracterizadora da TV Globo Rachel Furman e o beauty artist Fernando Torquatto, que idealizaram a imagem da atriz para o folhetim. A execução ficou a cargo do hairstylist Neandro Ferreira, que já trabalhou com Vanessa antes.

Quando fez a revelação do novo visual, Vanessa comentou no Instagram que amou o resultado. Neandro contou em suas redes que o corte tem o nome de “pixie cut”. Ele é inspirado em um estilo da década de 60 e voltou a moda nos últimos anos.

Mas desde a estreia de Travessia, a famosa ganhou alguns comentários nas redes sociais que questionavam possíveis procedimentos estéticos. “Gente a Vanessa Giácomo tá diferente ne? É botox? Já vi ela pessoalmente várias vezes, mas agora tá diferente”, comentou uma internauta no Twitter.

Em entrevistas recentes e em suas redes sociais, a atriz não comentou nada sobre intervenções cirúrgicas ou procedimentos diferentes nos últimos tempos.

“Vanessa Giacomo sempre foi tão linda. Pq desse rosto todo plastificado, gente!?”, escreveu uma seguidora. “Gente o q aconteceu com o rosto da Vanessa Giácomo?”, comentou outro internauta.

Vanessa se inspirou em amiga para compor Leonor

Leonor é uma personagem que até agora só tem sofrido em Travessia. A moça era namorada de Moretti (Rodrigo Lombardi), mas foi abandonada pelo empresário sem explicações. Para curar o coração ferido, ela se mudou para o Canadá, país que morou durante anos.

Após este período, a moça viajou até Portugal para prestigiar o casamento da irmã mais velha, Guida (Alessandra Negrini). A noiva não revelou com quem estava se casando, mas o mistério logo foi deixado às claras e Leonor descobriu que a irmã estava noiva de seu ex, Moretti. A descoberta resultou em um surto da jovem, que queimou o vestido de noiva de Guida.

Para criar a personagem, Vanessa Giácomo disse ao site oficial da Globo, o Gshow, que se inspirou em uma amiga para compor a personalidade. “Muito parecida com a Leonor”, contou a famosa.

A atriz também disse que esta não é uma prática incomum para seu trabalho e que sempre usa referências da sua vida pessoal nas telinhas: “a gente sempre empresta muito do que a gente viveu. Tudo o que escuto nas minhas amigas, nas pessoas, trago para algum personagem”.

