Juliana Lohmann conta que perdeu 5 quilos em 10 dias

A atriz Juliana Lohmann, de 31 anos, falou sobre pressão estética e como fez para aceitar seu corpo após anos realizando dietas em busca de emagrecer, principalmente por causa da profissão.

“Desde que comecei a formar corpo, com 15, 16 anos, as pessoas já falavam para emagrecer. Isso aconteceu em vários trabalhos. Era muito usado o termo ‘fecha a boca’. Acho muito simbólico, tem duas conotações. A mulher sempre tendo que fechar a boca para atingir seus objetivos”, analisa , em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Juliana Lohmann, que já atuou em Malhação, ainda lembrou quando perdeu muito peso em poucos dias. “Lembro que uma vez emagreci cinco quilos em 10 dias. Fiquei tão mal. Tinha pesadelos de fome. Na época, só precisava emagrecer o quanto antes para trabalhar. Hoje penso que era absurdo me submeter àquilo”, reflete.

Atriz fala sobre o crescimento de representatividade

Se há alguns anos as pessoas tinham apenas o “padrão” sendo mostrado na mídia, atualmente, esses aspectos evoluíram, segundo a atriz.

“Muita coisa tem sido discutida ultimamente. Muitos corpos vêm sendo vistos. Vivia angustiada e insegura, achando que não ia pegar trabalho porque estava com cinco quilos a mais. Agora não penso mais nisso. Se quiser emagrecer, vai ser por uma coisa positiva, porque comecei a me alimentar de tal maneira e fluiu naturalmente. Não porque é uma obrigação profissional. Claro que, se surgir uma personagem que peça, sim. Mas estamos falando meramente de estética”, opinou ela.

Juliana Lohmann ajuda seguidoras

Em suas publicações no Instagram, Juliana Lohmann fala sobre sua experiência de pressão estética enquanto atriz. Em uma publicação recente, ela listou todas as situações que se submeteu em busca do “corpo ideal”.

“Você olha pra mim e vê uma “mulher padrão”, correto? branca, cabelo liso, magra e tal. pois é, mas eu nunca estive magra o suficiente. Nunca. Perdi as contas de quantas vezes tive que emagrecer pra um trabalho, só por estética. Minha diferença de peso chegou a ser de 15kg. Alternava entre 3 horas de academia por dia e dietas mirabolantes sem nenhum carboidrato e picos de ansiedade nos quais saía comendo tudo que via pela frente. e escondida, pq ninguém podia ver”, confessou.

Concluindo, ela ainda fez um questionamento: “Mulheres, quantas coisas deixamos de olhar, de nos interessar e de aprender enquanto dedicamos nossa atenção e nosso – dinheiro- à perseguição dessa estética irreal e opressora?

Relato de estupro de Juliana Lohmann

Para a revista Cláudia, Juliana Lohmann fez uma carta aberta, mostrando coragem ao revelar que foi estuprada quando tinha 18 anos, por um diretor de televisão.

Visando dar voz às mulheres, ela está em um projeto chamado ‘Mulher Manifesta’. A ideia é reunir relatos de situação de assédio e estupro em um site que será lançado em breve.

“Estou em processo de finalização da estrutura visual do site. A gente vai ter não só os relatos, mas também conteúdos produzidos pela advogada Marina Ruzzi, falando sobre os ciclos da violência e a evolução das leis, e textos informativos da psicóloga Maria Migliari. A previsão é que em meados de janeiro esteja no ar. O Mulher Manifesta pode ser um ponto de encontro ou de retorno, no sentido de nós, mulheres, voltarmos para nós mesmas, para nossa potência e para nosso poder”, declarou ela.