Juliana Paes ataca de Shakira e faz versão do clipe de ‘Girl Like Me’

Juliana Paes mostrou seu talento para a dança. Na quarta-feira (16), publicou vídeo em que reproduz a coreografia do clipe de “Girl Like Me”, uma parceria de Shakira com Black Eyed Peas. Além dos elogios de seus seguidores, recebeu comentário da cantora colombiana, que ainda compartilhou a postagem nas redes sociais.

Como é o vídeo da Juliana Paes?

A coreografia de “Girl Like Me” virou desafio no TikTok. A atriz e o professor de dança Justin Neto mostraram que sabem os passos em um vídeo publicado no Instagram, em que aparecem vestidos com figurino inspirado no do clipe oficial: top vermelho, hot pant/short preto, meia também preta, suspensório e faixa azul na cabeça.

“Eu amo dançar. Shakira, você me inspira. Black Eyed Peas, vocês arrasam”, escreveu Juliana Paes na legenda da postagem. O professor agradeceu a parceria com a atriz: “Amoooo que você embarca com tudo nas minhas brincadeirinhas dançantes.” Logo veio a resposta dela: “Estou passando mal de rir com nosso suspensório e punhos improvisados. Cara de pau: a gente vê por aqui.”

O vídeo recebeu comentário da própria Shakira, que colocou três emojis de coração. E a repercussão não parou por aí. A cantora colombiana ainda compartilhou a publicação nos Stories do seu Instagram.

Assista ao vídeo da Juliana Paes

A publicação da Juliana Paes está há 16 horas no ar e tem mais de 3,2 milhões de visualizações. Muitos famosos comentaram que amaram o resultado do treino ou mandaram emojis de coração. Entre eles estão Anitta, Sabrina Sato, Ary Fontoura, Hugo Gloss, Kéfera e Letícia Spiller.

Assista ao clipe

O grupo Black Eyed Peas se juntou à colombiana Shakira para o novo single “Girl Like Me”, com clipe lançado no começo deste mês. Mistura ritmo latino e versos rápidos. Uma curiosidade é que a música cita o nome da cantora Anitta: “Eu gosto de latinas. Quando você se parece com Selena. Mexe sua bunda como Anitta.”

