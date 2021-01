Katy Perry celebra os 44 anos de Orlando Bloom com fotos inéditas

Katy Perry comemorou o aniversário do noivo, Orlando Bloom, com uma publicação especial no Instagram. Nesta quarta-feira (13), chamou atenção dos seguidores com um carrossel de fotos inéditas, tanto de viagens quanto do dia a dia, além de escrever uma declaração de amor.

Como foi a homenagem de Katy Perry para Orlando Bloom?

A foto de abertura mostra o ator com filhotes de galinha em suas mãos. O casal também aparece escovando os dentes, andando a cavalo e com turbante na cabeça.

“Feliz 44º [aniversário] para o meu amor, brilhante pai da minha Dove e um espelho cintilante que vê e reflete para mim o que ainda não consigo ver… Obrigada por sempre voltar para o tapete comigo e nunca pular fora… Tão feliz que minha lua encontrou o seu sol, te amo mais que o mundo inteiro”, escreveu Katy Perry a Orlando Bloom.

Os dois são pais de Daisy Dove Bloom, que nasceu em agosto do ano passado, e ficaram noivos em 2019. “Só me lembro de encontrá-lo no jantar neste lugar, um restaurante italiano – porque quando recebo um passe, só quero encher a cara de macarrão. Então eu chego lá e, quero dizer, ele está barbeado. Não está usando tênis. Eu penso ‘Ah, tem algo acontecendo aqui! Estávamos pedindo tudo do cardápio e eu fiquei tipo ‘Quem é essa pessoa ?!'”, disse a cantora em entrevista a uma TV americana. “Pegamos um helicóptero e ele me pediu em casamento, e então aterrissamos em um prédio e descemos as escadas. Minha família e amigos estavam lá e tinham flores para todo o lado”, acrescentou.

Katy Perry e Orlando Bloom haviam planejado uma cerimônia de casamento intimista, apenas com familiares e amigos mais próximos, para o início de 2020, no Japão. Mas cancelaram por conta da pandemia do novo coronavírus. “Não dá para pensar em mais nada para 2020, todos os nossos planos foram cancelados. Nós só queremos receber uma criança saudável. Todo mundo tem que pensar a vida uma semana de cada vez a partir de agora”, opinou a cantora à rádio US Radio.

