Lucas Limas publica foto e ‘ciúme’ de Sandy chama atenção

Sandy gerou repercussão nas redes sociais após um comentário em que brinca estar com ciúme do marido. “Tava olhando o quê?”, perguntou na foto em que Lucas Lima aparece com o rosto virado para o lado. Os fãs se divertiram e iniciaram um bate-papo sobre o assunto.

O músico publicou no Instagram uma foto de um ensaio realizado no ano passado, em Nova York, nos Estados Unidos. “Se alguém te dissesse no fim do ano passado que algum ser humano definiria 2019 como saudoso, tu acreditaria? Foto do meu shooting ensaio lifstyle conceptual no Brooklyn de blogueira sem blog olhando pro infinito introspectivo no agora longínquo e saudoso 2019”, escreveu na legenda.

Comentário de Sandy em publicação de Lucas Lima

O comentário da Sandy, brincando que estava com ciúme, foi o que chamou atenção dos seguidores. “Tava olhando o quê, hein????”, em referência à pose, com rosto de lado. A resposta veio logo em seguida: “pedi para o fotógrafo segurar uma foto tua”. E a cantora completou: “hahaha… saiu bem”.

A troca de mensagens do casal levou a uma conversa divertida dos fãs. Entre as frases estão “Sandy sendo gente como a gente é a melhor coisa que eu vi hoje!”, “se até Sandy dá uma surtadinha, a gente tbm pode!” e “se até a Sandy tem um ciúminho de leve, eu tbm posso vai”.

Outros tentaram colocar mais lenha na fogueira: “Genaro, meu bem!”, em referência à música Maria Chiquinha, cuja letra tenta encobrir uma traição. “Sandy, não é por nada não, mas o q ele estava olhando parecia tão interessante que ele até fez o violino de cavaquinho”, brincou outro seguidor.

E teve até quem questionou a resposta de Lucas: “como é que o fotógrafo tá fotografando nesse ângulo e segurando a foto lá do outro lado ao mesmo tempo?”. Outra pessoa respondeu: “era o assistente que tava segurando”.