Luciano Huck elabora plano para sair da Globo e disputar a presidência

Luciano Huck deve disputar a presidência do Brasil em 2022. Segundo a coluna Radar, da revista Veja, o apresentador já elaborou um roteiro para sua saída da Globo e montagem da chapa para brigar pela poltrona do Palácio da Alvorada, em Brasília. Caso opte por se lançar na política, o comunicador terá que deixar a Globo, emissora em que integra o time de funcionários desde 2000, quando estreou o Caldeirão do Huck.

Quem será o vice-presidente de Luciano Huck?

A publicação informa que Luciano Huck já trabalha para escolher quem será o candidato a vice-presidente em sua chapa. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e filiado ao PSDB, é a primeira opção do marido de Angélica. No entanto, o apresentador estaria com um pé atrás, já que o governador de São Paulo, João Dória, do mesmo partido, seria outra forte aliança para disputar a presidência do Brasil.

Luciano Huck diz ser favorável a tributação de heranças no Brasil

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Uma reviravolta é que Huck deve sair candidato à presidência pelo Democratas, mesmo partido de Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados. Antes o que se falava nos bastidores de Brasília é que o famoso tentaria se filiar ao PSDB para brigar pelo cargo máximo no Brasil.

A publicação ressalta que Luciano não deseja travar embates com Dória e outros partidos de centro. O objetivo do apresentador é conquistar eleitores que estão indecisos ou que não querem mais Jair Bolsonaro (sem partido) no comando da nação.

Tributação sobre herança

Recentemente, Luciano usou as redes sociais para rebater seu potencial adversário na corrida presidencial, Ciro Gomes, sobre ser favorável à tributação de heranças no Brasil. O assunto surgiu após o presidente Jair Bolsonaro declarar que ‘o Brasil está quebrado’ e que não poderia fazer mais nada em relação a ações de combate ao coronavírus no país, em espacial ao colapso na saúde de Manaus, no Amazonas.

“Boa, Ciro. Concordo contigo. Sou a favor de uma maior tributação sobre herança. Também defendo um imposto tipo IPVA sobre aeronaves e barcos. Seria o primeiro a pagar. É o justo. Mas creio que dá pra fazer tudo isso de forma construtiva. Resgatando a serenidade e a confiança no país”, disse o marido de Angélica, que cada vez mais tem usado suas redes sociais para mostrar presença política e debater assuntos atuais e importantes do Brasil. Ciro não devolveu o comentário do apresentador.