Marilia Mendonça comemora resultado da nova dieta e rebate críticas

Marilia Mendonça comemorou uma nova etapa em suas metas fitness com uma publicação no Twitter, na terça-feira (17). Logo em seguida, recebeu críticas e não deixou passar em branco, respondendo-as. “Já tem gente problematizando as minhas comemorações pessoais. Eu não ligo. No final das contas, sempre procuram um problema”, escreveu.

Como é a rotina fitness da Marilia Mendonça?

A cantora comentou que fez jejum por 20 horas e começou uma nova velocidade na esteira. “Logo eu, que achava que ficaria fraca se não comesse pão. Logo eu que achei que meu joelho não aguentava nem caminhada. E aquele lance de ‘conquiste suas coisas em silêncio’ não vale para mim. Tô aqui para te fazer se sentir capaz. Não interessa qual a área da sua vida nem o quão pequeno ou grande parece seu objetivo. Só vai!”

Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa, respondeu dizendo que também investe em treino em jejum. “Minha vida mudou. É claro que cada pessoa tem o seu limite. Já tem 2 meses que faço isso é já eliminei 4 k de gordura. Parabéns pela sua conquista!”

Quais foram as críticas feitas a Marília Mendonça?

Em meio a elogios, Marilia Mendonça se deparou com reclamações por estimular a “ficar sem comer” e possibilidade de “desmaiar”. Decidiu respondê-las com mais textos. “Lembrando que esse tweet não foi feito com a intenção de te incentivar a fazer jejum ou correr na esteira. O objetivo é testemunhar que esses eram os meus últimos objetivos, metas pessoais até então inalcançáveis pra mim.”

A cantora ainda mencionou claramente a problematização das suas comemorações pessoais. “Não ligo. minha vida toda é um testemunho. Desde conseguir ser uma das cantoras e compositoras mais ouvidas do Brasil a objetivos mínimos que são meus e de mais ninguém. E eu não vou deixar de falar deles porque você quer. Os objetivos são pessoais, a força deve e irá ser compartilhada com os meus fãs e com a quem mais interessar.”

Fez questão de acrescentar que sua alimentação e seus treinos contam com acompanhamento profissional. Ela recebe as recomendações de nutricionista e treinador físico.