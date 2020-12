Mayra Cardi é acusada de bigamia por união com Arthur Aguiar

A empresária Mayra Cardi foi acusada por crime de bigamia. Após o término com Arthur Aguiar, a coach teria tentando anular seu casamento com o ator, quando na verdade, ela ainda estava legalmente casada com Egil Greto Guarize.

Segundo o Notícas da TV, Mayra Cardi é acusada pela Justiça e Ministério Público, por bigamia. Ou seja: ela ainda estava casada com Egil Greto Guarize quando oficializou a união com Arthur Aguiar, em dezembro de 2017.

Mayra se casou com Egil em 2014 e viveu com ele nos Estados Unidos até junho de 2017. No entanto, os dois não assinaram o divórcio.

Mayra tenta anular casamento com Arthur Aguiar

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Diante da separação conturbada com Arthur, que aconteceu em maio, a ex-BBB quis anular a união com o ator. De acordo com a colunista Fabia de Oliveira, Mayra abriu um processo, de nº 1069823-40.2020.826.0100, em 10 de setembro para que o casamento com o ex, Egil Greto, fosse validado. Sendo assim, ela ainda estaria casada com ele no Brasil, o que invalidaria a união com Aguiar.

Um dos fatos que beneficia Mayra com a anulação do casamento com o ator da Record, é que, com a anulação, e não separação, ela não teria mais que dividir os bens, eles teriam que dividir na mesma proporção tudo que foi conquistado após a união.

Coach desiste de validar casamento com ex

Depois de complicações, Mayra Cardi desistiu de dar sequência no processo. Ela pediu para que o caso fosse arquivado já que não terá o resultado esperado com a Justiça brasileira. Mas o fato dela estar casada com suas pessoas naõ goi ignorado, e a Justica investiga o caso de bigamia.

Arthur briga por direitos de lucro na empresa de Mayra Cardi

Depois de terminar com Mayra Cardi, Arthur Aguiar passou a buscar os direitos de lucro da empresa Cura Você. Segundo ele, enquanto estava casado com a empresária, trabalhou na empresa.

Em entrevista, Arthur afirmou para Léo Dias, que entraria com o processo. Neste sentido, ele gravou um vídeo, afirmando que atuou em duas empresas de Mayra Cardi. “Foi uma experiência incrível. Mas eu tive que largar meus planos e sonhos para fazer isso. Não era opcional, e ela sabe disso. De outubro de 2019 a maio de 2020 eu estive à frente dessas empresas”, afirmou ele.

Após ser acusado de estar falido e desempregado, ele também rebateu. “Quando eu não estava trabalhando na minha área, eu estava trabalhando nisso. Então, nesses três anos juntos, houve pequenos meses em que eu estava desempregado”, explica.