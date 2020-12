Mudança de visual? Famosas exibem cabelos coloridos com filtros

As famosas têm entrado na moda dos cabelos coloridos. Mas algumas das mudanças de visual não são reais e nem perucas. Os fios rosa, lilás e até estilo arco-íris são obtidos a partir de filtros nas redes sociais. A brincadeira arranca elogios nas publicações do Instagram.

Saiba como usar o filtro de cabelo colorido do Instagram

Quais famosas exibiram cabelos coloridos?

Carolina Dieckmann lança mão dos aplicativos com frequência. Yasmin Brunet e Fernanda Souza também já testaram visuais diferentes.

Se você quer passar por uma transformação, saiba que esses filtros podem se transformar em uma alternativa para testar novas colorações. Assim, já tem uma ideia do resultado e do que combina mais com seu estilo. Inspire-se:

Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann entrou na brincadeira e exibiu três visuais recentemente. Um deles traz cabelo estilo arco-íris. “Que essa vibe multicolorida chegue aí dando um xêro na sua alegria… Bora que a luta é grande, mas a esperança tem q ser sempre maior!”, escreveu na legenda.

A atriz também apostou em filtro que deixa as madeixas rosas e espalha algumas sardas pelo rosto. A outra opção “pintou” parte dos fios de lilás e o rabo de cavalo permaneceu na cor real (loira).

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet lançou mão de filtro que deixa os fios longos na cor rosa. E gostou do resultado! “Tentada”, escreveu sobre a possibilidade de fazer a mudança.

Fernanda Souza – famosas com cabelos coloridos

No começo da pandemia, Fernanda Souza publicou foto com os cabelos em dois tons: roxo na parte de cima e azul nas pontas. “Olha aí o filtro do snap salvando você que tá doida pra pintar um cabelo nessa quarentena. Fiquei a cara de Flor Gil (neta de Gilberto Gil), que é um ser humaninho que fica LINDA com todas as cores de cabelo”, comentou na legenda da publicação do Instagram.