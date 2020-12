Nasce Alice, 1ª filha de Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso

Nasceu neste domingo (06), Alice, a primeira filha de Marcelo Adnet com Patrícia Cardoso. Segundo o próprio Story do humorista, a esposa deu à luz a menina.Mesmo com a pandemia, a filha de Adnet nasceu com saúde. Conforme divulgado pela revista Marie Claire, Alice nasceu em parto normal, em um hospital do Rio de Janeiro.

Marcelo Adnet celebra nascimento

Confirmando a vinda da filha ao mundo, ele postou uma foto após o teste do pezinho. Na imagem, ele mostrou que teve carimbado o pé da filha em seu braço.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com o nascimento da filha, Adnet pretende tirar alguns dias de férias. “Acho que o melhor que posso fazer é estar disponível. Então, vou tirar um mês de férias para estar junto cem por cento no início”, disse ele à Revista 29 Horas.

Sobre os cuidados, o pai de primeira viagem disse saber algumas coisas para essa nova etapa. “E, claro, aprendi o básico. A botar para arrotar, a trocar uma fralda… Penso que primeiro eu posso mostrar algumas coisas do mundo para ela, mas depois eu quero é que ela me mostre. Estou ansioso para que chegue esse dia”, diz Adnet.

Mais famosos que foram pais recentemente

Além de Adnet, Alok se tornou papai pela segunda vez. Pegando a todos de surpresa, Raika chegou antes do previsto. Por complicações causadas pelo Covid-19, a menina nasceu prematura. Mas, para a alegria dos pais, a criança nasceu sem a doença.

Ainda nesta sexta-feira (04), Alok informou que estava isolado da família para se curar do Covid. “Pessoal, queria agradecer as inúmeras mensagens de apoio e carinho. Estou em casa, isolado. Romana e Raika seguem em observação e estão bem. Daria tudo para ficar com elas, mas infelizmente não posso. Mesmo assim, só tenho a agradecer”, desabafou ele.

Dulce Maria, a eterna RBD, também celebrou o nascimento da primeira filha, Maria Prado, de seu relacionamento com o marido Paco Alvarez. Em uma emocionante publicação, ela falou sobre o sentimento de ser mãe.