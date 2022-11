O que acontece com Juca de A Favorita e qual o final do personagem?

Rapaz se casa com seu grande amor no final da trama

Juca de A Favorita, interpretado pelo ator Bento Ribeiro, namora Cida (Claudia Ohana), mas o relacionamento dos dois passa por muitos altos e baixos durante a trama. Apaixonado, o rapaz não desiste de sua amada e consegue reconquistá-la de vez nos capítulos finais.

Final de Juca de A Favorita

O final de Juca de A Favorita é ao lado de Cida. Os dois vão se acertar de vez após inúmeras dificuldades que surgiram ao longo do caminho.

Isso porque Cida sofre com a rejeição da mãe Iolanda (Suzana Faini), com os assédios do cunhado Leonardo (Jackson Antunes) e com o envolvimento amoroso proibido com o seu outro cunhado, Átila (Chico Diaz). Em meio ao caos que é sua vida, ela começa a namorar Juca.

Ao longo da trama, Lorena (Gisele Fróes), irmã de Cida, começou a se sentir atraída por Juca e é acusada por ela de só estar envolvida com seu namorado para se vingar do que aconteceu com Átila.

Juca e Cida se afastam quando a personagem decide ir embora da cidade mais uma vez depois de tudo o que aconteceu. Mas o rapaz não desiste de um dia ficar junto de sua amada e espera pacientemente o dia de seu retorno a Triunfo.

Enquanto isso, Juca reforma sua casa para que ela fique exatamente do jeito que um dia ele e a namorada sonharam em morar juntos. Em seguida, o rapaz pede sua amada em casamento e ela aceita.

No dia da união, a noiva se atrasa para a cerimônia e deixa o rapaz aflito com a ideia dela ter desistido de se casar com ela. "Dona Iolanda, a Cida está demorando. Será que ela desistiu?", questiona Juca a sua futura sogra. "A Cida, desistir do casamento? Duvido! Dessa você não se livra nunca mais", responde Iolanda. "Estou muito feliz por a senhora ter me aceitado", diz o rapaz. "Olha Juca, a única coisa que eu quer é que você faça minha filha feliz".

A personagem de Claudia Ohana enfim entra na igreja acompanhada de Copola (Tarcísio Meira). Cida e Juca se casam, selando o final feliz dos personagens.

Por onde anda o ator Bento Ribeiro?

Bento Ribeiro hoje está com 41 anos de idade. Nos últimos anos, o ator sumiu das telinhas ao enfrentar uma longa batalha contra a dependência química.

Antes de atuar em A Favorita, ele já havia feito algumas participações em Da Cor do Pecado (2004), Malhação (2004), Sete Pecados (2007), entre outras, até que conquistou um papel fixo na trama de João Emanuel Carneiro.

No ano seguinte, o ator deixou a Globo para assinar com a MTV para se tornar um dos apresentadores do Furo MTV, ao lado de Dani Calabresa, programa que lhe rendeu muito reconhecimento. Na emissora, ele ainda esteve no Comédia MTV.

Depois que o canal foi vendido, Bento fez alguns trabalhos no Multishow, incluindo os programas Fred & Lucy (2014), Trair E Coçar É Só Começar (2014), Vai que Cola (2015) e A Secretária do Presidente (2016).

Sumido da televisão desde então, o ex-VJ revelou em 2019 que passou por uma clínica de reabilitação. Hoje, ele comanda o podcast BEN-YUR, ao lado do roteirista Yuri Moraes, no qual já revelou detalhes sobre sua batalha contra o vício.

“Vou te falar. Essa época aí, foi difícil. Não me orgulho. Naquela época, eu estava tomando ácido igual a quem toma ‘tic tac’. Estava tomando ácido para viver. Tomava no ‘Furo MTV’. Comprava lá”, revelou sobre sua época como VJ. Ele também falou sobre a reabilitação: "fui para uma clínica para dar uma limpada, só para desintoxicar mesmo. Lá tem umas sessões de grupos, mas basicamente você fica num ambiente meio que se limpando".

Além do podcast, o ator atualiza constantemente suas redes sociais mostrando os cuidados com seu corpo e exercícios físicos.

A novela A Favorita termina em 11 de novembro, sexta-feira, e será substituída por O Rei do Gado.