Quem á a mãe da filha de Carlinhos Brown? Conheça Helena Buarque

Helena é filha de famosos e foi casada durante alguns anos com o músico baiano.

A atriz Clara Buarque vem de uma família de estrelas e fez sua estreia no mundo das novelas com Travessia. Por ser filha de Carlinhos Brown, a jovem chamou atenção do público antes mesmo de pisar no folhetim. Além disso, ela despertou uma curiosidade nos telespectadores: quem é a mãe da filha de Carlinhos Brown? A mulher também é herdeira de famosos.

Carlinhos Brown e Helena Buarque são pais de Clara

Helena Buarque de Holanda tem 52 anos de idade e é a mãe da filha de Carlinhos Brown. A mulher é filha do cantor Chico Buarque de Holanda com a atriz Marieta Severo, a famosa Dona Nenê de A Grande Família e outras personagens marcantes das telinhas.

Helena foi casada com Carlinhos Brown durante 10 anos. O casal se separou em 2011, após terem tido quatro filhos juntos.

Helena é discreta e pouco aparece na mídia, a filha de artistas não tem nem conta no Instagram. Ela decidiu não seguir os pais na vida de artista e não ingressou na música ou atuação.

A mãe da filha de Carlinhos Brown tem como irmãs a atriz Silvia Buarque (53) e Luísa Buarque (47), que assim como Helena também não seguiu a carreira de artista.

Filhos

Durante o casamento, Helena Buarque e Carlinhos Brown não tiveram apenas Clara Buarque. A dupla teve quatro filhos no total.

O mais velho entre os herdeiros é Chico Brown, de 26 anos de idade. Ele seguiu os passos do pai e criou carreira no mundo da música. Ele tem mais de 26 mil ouvintes mensais na plataforma de música Spotify.

A segunda filha do casal é Clara Buarque, que nasceu em 23 novembro de 1998 e divide o aniversário com o pai. A jovem de 23 anos também é cantora, além de trabalhar como atriz. Travessia é sua primeira novela, mas ela também soma trabalhos na televisão, teatro e cinema, como as séries Tudo Igual Só Que Não e Tá Tudo Certo, o filme Ó Paí, Ó 2 e a peça musical Novos Baianos.

Os outros filhos do casal são Cecília, de 16 anos de idade, e Leila, de 13 anos. As meninas ainda não seguiram os passos da família na vida artística.

Quem é a atual esposa de Carlinhos Brown hoje?

Hoje, Carlinhos Brown é casado com a psicóloga Danielle Barvanelle. No Instagram, Danielle revela trabalhar com diversas áreas. Ela é analista corporal e comportamental, além de ser psicodramatista, atriz e até musicista.

O casal tem dois filhos, Daniel, que completou 3 anos em fevereiro, e Maria Madah, que fez 1 ano de idade em abril.

Os são discretos sobre o relacionamento, mas de vez em quando compartilham fotos ou vídeos nas redes sociais. No aniversário do cantor, a atual esposa de Carlinhos fez uma declaração para o amado no Instagram e compartilhou alguns momentos ao lado dele.

"Meu companheiro de vida, pai dos meus filhos, hoje é o dia de celebrar mais um ano de sua vida e que honra a minha poder partilhar a vida com você e colecionar tantas memórias incríveis, obrigada por tanto, expressar sentimentos e a grandeza que é você é nessas tão poucas linhas de uma legenda seria impossível. Te amo", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Barvanelle (@danybarvanelle)

