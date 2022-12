Filha de Carlinhos Brown na novela Travessia: quem é Clara Buarque

Clara Buarque vai ser introduzida na obra de Gloria Perez nos próximos capítulos da atração das 21h da TV Globo e será importante na jornada de Sara (Isabelle Nassar) atrás de informações sobre o paradeiro de Debora (Grazi Massafera). Herdeira de uma família de artistas famosos, a filha de Carlinhos Brown na novela Travessia será a personagem Bia.

Filha de Carlinhos Brown na novela Travessia interpreta a bióloga Bia

Em Travessia, Clara Buarque vai interpretar a estudante universitária de biologia Bia. A garota será uma jovem inteligente que já atuou em várias áreas e se dá bem com arquivos e pesquisa.

Por conta disso, a menina estará acostumada a pegar trabalhos extras. Será assim que ela acabará no caminho de Sara e Monteiro (Ailton Graça). O marido de Laís (Indira Nascimento) fará a conexão de Bia com Dante (Marcos Caruso) e a personagem de Isabelle Nassar.

A universitária ajudará a dupla a encontrar provas sobre o passado e paradeiro de Debora. De acordo com os resumos da novela, a primeira aparição da filha de Carlinhos Brown na novela Travessia será no capítulo do dia 5 de janeiro, uma quinta-feira. Ela conseguirá acesso a arquivos importantes ao fingir ser estagiária de Cidália.

Bia terá sucesso na missão e alcançará os dados do hospital em que Debora foi levada após o acidente de carro que tirou sua vida. Assim, finalmente descobrirá que Debora não está viva. Ela contará para Dante suas descobertas e dirá que Debora morreu, mas que seu bebê sobreviveu.

Filha e neta de famosos, quem é Clara Buarque

Clara Buarque tem 24 anos e é filha de Carlinhos Brown com Helena Buarque. A jovem é neta do cantor Chico Buarque e da atriz Marieta Severo, pais de Helena. Além de Clara, a dupla teve outros filhos juntos, Chico Brown (26), Cecília (16) e Leila (13).

Clara nasceu no Rio de Janeiro, mas logo se mudou para a terra natal do pai, a Bahia, e passou grande parte de sua vida por lá. O trabalho em Travessia como a personagem Bia será o primeiro de Clara em uma novela, mas a garota já somou outros projetos de atuação no currículo e também no mundo da música.

De uma família de artistas, Clara fez parte do elenco do musical Novos Baianos, de 2019, além de ter participado da série Tudo Igual Só Que Não, do Disney+, que estreou em maio de 2022 no catálogo da plataforma.

Além disso, Clara estará em Tá Tudo Certo no próximo ano, também produção do Disney+ que conta com a cantora Ana Caetano no elenco, e fará sua estreia nos cinemas em breve. A jovem ganhou um papel no filme Ó Paí, Ó 2, que ainda não tem data de estreia confirmada.

No lado musical da família, ela já soltou a voz ao lado do avô, Chico Buarque, na faixa Dueto do álbum Caravanas, de 2017. A jovem também cantou Ruidinho Nu ao lado do pai quando tinha 16 anos, em uma homenagem aos 450 anos do Rio de Janeiro. Além de Paladar, que cantou com o pai e o uruguaio Jorge Drexler.

Uma curiosidade sobre Clara é que ela faz aniversário no mesmo dia que o pai. Os dois nasceram no dia 23 de novembro, Carlinhos Brown em 1962 e ela em 1998. A dupla vive trocando fotos, mensagens de parabéns e carinho nas redes sociais para comemorar o aniversário duplo.

