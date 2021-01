Neymar debocha de festa no réveillon: ‘não é para 500 pessoas’

Após boatos e especulações sobre ‘festa para 500 pessoas’ no réveillon, Neymar, de 28 anos, decidiu se manifestar. Usando os Stories do Instagram, o craque do PSG negou que realizaria o evento e ainda debochou da situação nesta quinta-feira (31).

Boatos de festa para 500 pessoas no réveillon

Neymar foi assunto nos últimos dias, depois que o colunista Léo Dias divulgou que o jogador daria uma super festa com direito a 500 convidados.

Muito foi especulado sobre o suposto evento. O mega evento aconteceria em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Inclusive, foram divulgados supostos nomes de influencers que poderiam estar no local.

Os rumores ganharam uma grande repercussão na internet, e o jogador foi criticado pelos internautas e famosos. Além disso, foi dito que a festa duraria 5 dias para comemorar a virada do ano.

Mudança de planos? Neymar viaja para Santa Catarina

Em meio aos boatos, Neymar viajou para Santa Catarina nesta quarta-feira (30). Nas redes sociais, ele chegou a aparecer com seus “parças”, mas ainda não havia falado da suposta festa. Em fotos, ele apareceu curtindo um passeio de barco, enquanto estava à vontade.

Ainda ontem, ele postou uma foto da “resenha” com os amigos, e virou assunto. Até que hoje, o jogador decidiu se manifestar.

Neymar quebra silêncio e debocha de festa

Depois de dias em silêncio, Neymar decidiu revelar onde irá passar seu réveillon. Desmentindo os boatos de que daria uma super festa em Mangaratiba, ele revelou como seria seu Ano Novo.

Gravando Stories, o jogador mostrou que fez seu “quinquagésimo” teste para Covid-19. Bem como, filmou o filho, Davi Lucca, de 9 anos, também fazendo o teste.

Mais tarde, ele se pronunciou. Enquanto mostrava a decoração de uma mesa enorme, ele comentou: “Jantarzinho com distanciamento social entre uma cadeira e outra”.

“E não é para 500 pessoas, tá?”, ironizou Neymar, dando risada e afastando os boatos sobre a festa.

Para completar, ele falou sobre a celebração ser em família. “Todos aqui pra sermos felizes, depois de um longo e difícil ano! Nós merecemos sim celebrar as nossas vidas! Momentos únicos ficarão eternos em nossas memórias!”, escreveu o craque.

