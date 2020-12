Neymar viaja para Santa Catarina em meio à polêmica de festa no Rio

O jogador Neymar, de 28 anos, está na praia de Caixa D’aço, em Porto Belo, Santa Catarina. Na tarde desta quarta-feira (30), ele, que é jogador do PSG, compartilhou uma foto através do Stories da rede social do Instagram ao lado de um amigo, revelando um dos destinos para curtir as férias de fim de ano.

Mas, a ida do jogador para Santa Catarina, aumentou ainda mais a polêmica da festa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para centenas de pessoas. No começo da semana, repercutiu na internet sobre uma festa promovida por Neymar, com duração de 5 dias para cerca de 150 pessoas. A novidade acabou gerando revolta e muitas críticas por ser uma comemoração em meio à pandemia do novo coronavírus.

O Réveillon de Neymar

O ano novo do jogador Neymar é o assunto do momento que tem dado o que falar na web. Ignorando totalmente o assunto, o atleta tem feito de tudo para manter a festa de Réveillon em segredo. O local, todo mundo já sabe: é em Mangaratiba, na Costa Verde, no Rio. Mas, alguns convidados não conseguiram conter a emoção e descumpriram a regra de não postar fotos – já que nos dias de comemoração, o veto do celulares terá vez.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A festa terá vários dias em um hangar desativado que o jogador teria comprado. Segundo o colunista Ancelmo Gois, o evento deve custar cerca de R$ 4 milhões de reais para o craque. Segundo o colunista Leo Dias, do portal ‘Metrópoles’, a festa será para 150 pessoas. O grande evento na mansão, que teria começado no último sábado (26), deve ir até dia 1º de janeiro. Como já anunciamos, celulares estariam proibidos. Para as atrações especiais, nomes como: Alexandre Pires, Kevinho, Bruninho e David e Jeito Moleque estavam em evidência.

O perfil ‘Gossip Do Dia’, no Instagram, publicou registros de Neymar curtindo o sol de verão nesta tarde, em Caixa D’aço, em Porto Belo.

Já o perfil ‘Subcelebrities’, compartilhou um vídeo do mesmo local, onde aparece Neymar curtindo a tarde com os amigos.

Quem são os convidados?

O Revéillon de Neymar é o assunto do momento e todo mundo quer saber quem são os convidados do jogador. De acordo com Leo Dias, o jogador mandou um jatinho particular para buscar duas convidadas: Camila Remedy e Fernanda Brum. O jatinho foi até Porto Alegre buscar as musas do Brasileirão e capa da revista Sexy. O destino: Mangaratiba.

A youtuber Camila Loures, de 25 anos, também foi uma das famosas convidadas para a festa de réveillon de Neymar. A youtuber e cantora nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na internet, fez sucesso com o Vine, rede social em que postava vídeos curtos de comédia. Devido ao estouro, Camila se lançou na plataforma e passou a migrar para outras áreas do entretenimento.

Veja Também:

Festa de Neymar não tem aval da prefeitura de Mangaratiba

Bruna Marquezine curte post com crítica a festa de Neymar

Perfil no Instagram expõe supostos convidados da festa de Neymar

Festa do Neymar: jornal francês faz charge para criticar o evento

Quem é Camila Loures, youtuber convidada para a festa de Neymar?