Cássia Kis fez comentários preconceituosos durante live com jornalista - Foto: Reprodução/YouTube/Leda Nagle

No ar em Travessia, Cássia Kis faz comentários homofóbicos e gera revolta

A atriz Cássia Kis, a Cidália de Travessia, gerou revolta na web nesta quinta-feira, 27, ao fazer comentários homofóbicos e negacionistas durante uma live realizada com a jornalista Leda Nagle. Declaradamente bolsonarista, artista fez um discurso contra a comunidade LQBTQIA+ e disse que a "pandemia foi maravilhosa".

O que Cássia Kis falou?

Durante uma conversa transmitida pela web com Nagle, Cássia Kis atacou pessoas LGBTQIA+ dizendo que as relações homoafetivas estão "destruindo a família brasileira".

A atriz afirmou ser católica e citou seu filho Joaquim que, segundo ela, trabalha em uma escola "com objetivo de construir homens de verdade". Em seguida, Cássia disse que as famílias tradicionais estão sendo ameaçadas pela ideologia de gênero - termo usado por bolsonaristas para definir pautas relacionadas a diversidade.

"Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas", disse. Cássia disse que recebe imagens de crianças de 6 a 7 anos se beijando num espaço chamado "beijódromo" - fake news espalhada recentemente na internet que já foi provada como falsa pela Agência Lupa.

A atriz prosseguiu dizendo que relações homoafetivas representam "destruir a vida humana". "O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", disse.

Cássia também fez comentários negacionistas em relação à crise causada pela Covid-19. A atriz afirmou que a pandemia foi maravilhosa, já que foi nesse período que ela se descobriu conservadora.

"Eu estou com a vida cheia de Deus muito recente. Essa pandemia foi maravilhosa pra mim, ela me trouxe a verdade. Primeiro, através de um sacerdote incrível, e eu conheci o Brasil Paralelo. Eu fiquei assustada porque eram de direita e não que eu fosse de esquerda, porque eu já tinha me divorciado da esquerda lá atrás, em 2014", contou.

Em seguida, Cássia disse que ouviu falar sobre Olavo de Carvalho e que uma coisa foi levando à outra. "Eu comecei a ouvir o padre Paulo Ricardo, que é esse sacerdote que fica em Cuiabá… quando eu vi, eu estava descobrindo a direita", relatou.

Cássia também falou sobre a Globo - ela está no ar atualmente como Cidália em Travessia. A atriz comentou sobre estar supostamente isolada dentro da classe artística da empresa, a qual chamou de "reduto da esquerda", e que não fica de "mimimi" com ninguém dali.

Assista a entrevista de Cássia Kis:

Famosos criticam Cássia Kis

Assim que as declarações de Cássia Kis começaram a circular na web, alguns atores contratados da Globo se manifestaram contra os comentários preconceitos da colega de empresa.

Nos comentários de uma página de entretenimento no Instagram, Antônio Calloni foi um dos artistas que repudiaram a fala da atriz. O ator deixou um longo comentário sobre o atual governo, apontando "covardia, fraqueza e destruição" na forma de que Jair Bolsonaro preside o país.

Alice Wegmann, que recentemente estrelou a série do Globoplay Rensga Hits, também demonstrou sua insatisfação com a colega. "Decepção enorme", respondeu. Já o ator Bruno Gissoni comentou apenas um emoji de coração partido.

A advogada e apresentadora da CNN Gabriela Prioli deixou um longo comentário criticando a fala homofóbica da global. "Eu acho o argumento 'casais homossexuais não podem gerar filhos' interessante. Esse pessoal da fiscalização do amor alheio por acaso tá defendendo teste de fertilidade pra celebração de uniões heteroafetivas? Não tá, né? Tá questionando a decisão pelo celibato dos padres e freiras católicos? Também não.", escreveu.

Em seguida, Prioli disse que o problema deles deve ser uma frustração com a própria existência. "São agentes da tristeza. Cavaleiros da infelicidade", finalizou.

