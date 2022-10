Cidália é o que de Guerra em Travessia: entenda a relação

Uma das funcionárias mais importantes da construtora Guerra, a relação próxima da mulher interpretada por Cassia Kis com o patrão faz muita gente questionar sobre qual é o parentesco ou parceria de Cidália com Guerra em Travessia. Ela sabe vários podres do empresário e batalha que nada ruim venha a tona para não prejudicar a empresa. A história dos dois é de longa data.

O que Cidália é de Guerra em Travessia de Gloria Perez?

Para quem se questiona sobre o que Cidália é de Guerra em Travessia, a personagem de Cassia Kis não é parente do empresário, mas o conhece há muitas décadas. Ela era braço direito do pai de Guerra na construtora e depois que o herdeiro assumiu o negócio, passou a ser então a fiel funcionária do novo chefão.

Cidália é assessora e grande aliada de Guerra, além de ficar de olho também das finanças da empresa. A personagem cuida dos investimentos da empresa e sabe tudo o que acontece na construtora.

Ambiciosa, seu grande sonho é se tornar sócia da empresa, já que trabalha para os Guerra desde que a construtora foi fundada. Por isso, ela busca manter a empresa nos eixos, porque não quer ver tudo o que construiu no trabalho ser destruído. Sua principal motivação é carreira. Cidália não tem medo de se envolver nos assuntos do patrão quando o objetivo é proteger a empresa acima de tudo.

Como braço direito de Guerra, ela faz de tudo para que as coisas fiquem no lugar, seja na vida pessoal ou profissional do empresário. Logo no primeiro capítulo da trama, Cidália foi quem impediu a tentativa de assassinato de Guerra contra Moretti e Débora – após descobrir o caso dos dois – de chegar nos jornais. Para manter a empresa em pé, ela resolveu o assunto de forma discreta e liberou dinheiro para a dupla.

No futuro do folhetim, ela também tentará impedir que Guerra se envolva com Talita, para evitar problemas maiores para a empresa, como aconteceu com o romance de Guerra com Débora.

Cidália descobre próximos passos de Moretti

Cidália descobre próximos passos de Moretti

Sempre alerta, Cidália é quem vai descobrir que Moretti está de volta ao Brasil disposto a morar no Rio de Janeiro e vai voltar a alertar o patrão sobre a iminente vingança do personagem de Rodrigo Lombardi contra ele. O momento já aparece nos resumos dos próximos capítulos, cedidos pela TV Globo.

Na trama, Guerra já perdeu o leilão do casarão porque Moretti se envolveu nos lances para afetar o ex-parceiro e tentar sabotar seu grande empreendimento, o cobiçado shopping futurista. Porém, agora a personagem de Kis irá descobrir que o rival está na cidade maravilhosa com o objetivo de ficar por lá.

Cotinha (Ana Lucia Torre) vai avisar Cidália que Moretti está comprando uma casa no Rio de Janeiro e que tem intenções de abrir um escritório na cidade. A executiva vai fazer questão de ficar de olho.

Para quem não lembra, a ruptura na relação de Guerra e Moretti aconteceu por causa de Débora, noiva de Guerra. A moça, que era muito bela, conquistou o coração do empresário, mas acabou se envolvendo com seu parceiro de negócios, de quem engravidou.

Guerra descobriu a traição, atirou e quase matou Moretti. Débora foi expulsa de casa e depois acabou morrendo quando sofreu um acidente de carro no final da gravidez. Cidália mexeu os pauzinhos e organizou uma saída de Moretti da empresa, que foi para Portugal e começou a trabalhar com restauração de construções. Anos mais tarde, Moretti retorna com sede de vingança.

