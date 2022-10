Sumiço do filho e Ari: o que mais vai acontecer com a Brisa Travessia?

Desde que saiu do Maranhão, a sorte não ficou do lado de Brisa (Lucy Alves). A mocinha já passou por diversos perrengues e sua situação não vai melhorar muito. Ao retornar para sua cidade, o que vai acontecer com a Brisa será algo difícil de lidar. A mocinha de Travessia vai descobrir que seu noivo (Chay Suede) já está com outra mulher e que levou o filho embora.

Descoberta de caso de Ari com Chiara é o que vai acontecer com a Brisa de Travessia

Nos próximos capítulos de Travessia, Brisa vai continuar na cidade maravilhosa à procura de seu noivo. Ela vai frequentar a Vila Isabel depois de ser acolhida na casa de Marineide (Flavia Reis) e seu marido Joel (Nando Cunha) e arranjar um trabalho como lavadora de pratos.

Após algum tempo, ainda sem sucesso na procura por Ari, o que vai acontecer com a Brisa de Travessia é que a moça aceitará uma proposta de Oto (Romulo Estrela). O hacker vai oferecer levar Brisa de volta ao Maranhão no avião da empresa em que trabalha.

A personagem de Lucy Alves aceitará a proposta e retornará para sua cidade no interior do estado, Mandacaru. Ao pisar por lá, Brisa vai surpreender a sogra Núbia (Drica Moraes), que ficará em choque com sua chegada. A megera fica muito feliz ao visitar o Rio de Janeiro e descobrir que Ari se engraçou com uma menina rica, o que ela sempre sonhou. Por isso, Núbia não vai ficar nada contente com a chegada de Brisa e até uma briga vai rolar entre a dupla.

Em seguida, o que vai acontecer com a Brisa em Travessia deixará a mulher sem chão. Ao perceber que Ari e Tonho (Vicente Alvite) não estão em casa, ela vai escutar as fofocas da cidade e descobrir que Ari já está com outra mulher. Ela escutará até que o rapaz já está prestes a se casar com a amante, Chiara (Jade Picon), pois Núbia insiste que o rapaz irá noivar com a menina rica.

Para piorar a situação, Brisa fica a par do que aconteceu com o filho e descobre que Tonho foi levado pelo pai para morar com ele no Rio de Janeiro. Inconformada, Brisa não permitirá isso e viajará novamente para o Rio para pegar o filho.

Quando chegar na cidade, ela conversará com Dante (Marcos Caruso), mentor de Ari, e a delegada Helô (Giovanna Antonelli) sobre tudo o que sofreu nos últimos meses, como o linchamento, a ida para a prisão, entre outros. O professor correrá para contar tudo a Ari, que ficará chocado. A dupla então vai preparar um reencontro para Ari e Brisa.

Com medo de que Guerra (Humberto Martins) ou Chiara descubram, Ari vai tentar ser discreto e organizará o reencontro com a noiva em um hotel com a ajuda de Dante. Brisa vai comparecer e os dois vão ficar cara a cara pela primeira vez em meses.

Quem é Brisa em Travessia?

Brisa é uma mulher trabalhadora e namora com Ari desde a adolescência, relacionamento que teve o pequeno Tonho como fruto. Com uma sogra osso duro de roer, ela sonha que o marido termine logo o mestrado, para encontrar um bom emprego que os leve para a capital do Maranhão, São Luís, bem longe da mãe do arquiteto.

Apesar de tudo, Brisa tinha uma vida boa em sua pequena cidade do interior e era feliz com o marido e o filho. Porém, tudo começa a mudar quando Ari recebe uma chance de viajar até o Rio de Janeiro. Preocupado em lutar pela preservação histórica de seu estado, como Dante o ensinou, o rapaz deixa Brisa e o filho para trás e vai até a cidade maravilhosa para ficar de olho nas ações da construtora Guerra, que quer derrubar um dos casarões do Maranhão para a construção de um shopping futurista.

A partir daí, a vida de Brisa começa a desmoronar. Ari passa do tempo que deveria ficar no Rio de Janeiro e não volta para casa. Brisa nem sabe que durante este período ele começou um romance com a filha de Guerra, Chiara, mas fica desconfiada e resolve ir até o Rio para buscar o futuro marido.

No entanto, no caminho, ela sofre um ataque. Por conta de uma fake news que Rudá criou - em que o rosto de Brisa aparece em um cartaz de procurada no corpo de uma sequestradora de crianças - a mulher é confundida na rua e quase morre linchada pela população.

Desesperada para escapar, ela entra no porta-malas do carro de Oto. O primeiro encontro da dupla então acontece. Ambos suspeitam um do outro, já que o hacker tem negócios misteriosos que deixam Brisa com a pulga atrás da orelha.

Mesmo assim, a moça aceita a ajuda do rapaz, que a leva de carro até o Rio de Janeiro. No entanto, quando os dois estão prestes a se despedir, Oto entrega uma blusa para Brisa e da roupa cai uma arma. Para o azar da dupla, um guarda assiste a cena e por isso acaba prendendo os dois.

Brisa não revela o nome verdadeiro, com medo de ser presa como a suposta sequestradora de crianças do cartaz falso. Já Oto, recebe a ajuda do advogado Stenio e logo sai da cadeia, ao dar uma declaração que prejudica apenas Brisa.

O hacker fica livre e a mocinha é largada na cadeia. Sem a ajuda ou contato de ninguém, Brisa fica presa durante 2 meses. Sua sorte só muda quando Oto retorna para o Rio de Janeiro e resolve visitar a mulher. Com remorso e sensibilizado pela situação da moça, ele contrato um advogado que consegue um habeas corpus para Brisa. Depois de muita espera, Brisa finalmente deixa a prisão.

Determinada a encontrar Ari, ela continua no Rio de Janeiro e arranja um emprego para se manter. Após procurar o amado e não encontrá-lo de jeito nenhum, ela aceita a ajuda de Oto e retorna ao Maranhão, que é o que vai acontecer com a Brisa nos próximos capítulos. De volta, ela descobre que Ari está com outra mulher.

A vida de Brisa é destruída quando é vítima de um fake news:

