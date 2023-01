Luana Piovani trabalha em Portugal? O que a atriz faz na Europa

Atriz já foi casada com o surfista e compartilha acontecimentos da vida pessoal com o público.

As recentes discussões entre Luana Piovani e o ex-marido Pedro Scooby nas redes sociais deixaram o público a par sobre algumas situações da vida pessoal do ex-casal. Por exemplo, nem todo mundo sabia que a atriz mora em Portugal com os filhos e trabalha por lá.

O surfista também estava na Europa nos últimos tempos, mas se mudou recentemente para o Brasil para o nascimento de sua primeira filha com a atual esposa, Cíntia Dicker.

+Novelas de Piovani: relembre os trabalhos da atriz

O que Luana Piovani faz em Portugal?

Morando em Portugal desde 2018, Luana Piovani não mudou de profissão ao sair depois Brasil. A atriz continua atuando, agora nas telinhas do país europeu. Por lá, ela já apareceu em séries, filmes e até novela.

Além do trabalho como atriz, Luana Piovani também é apresentadora. A estreia da famosa na televisão portuguesa foi em 2019, quando ela apresentou o reality show Like Me ao lado do modelo e apresentador português Ruben Rua. Na mesma época ela estava com o programa Luana é de Lua no ar no Brasil, pelo canal E!, da TV a cabo.

Depois, Luana Piovani somou alguns trabalhos a mais em Portugal. Ela foi a personagem Juraci da série Patrões Fora (2021) e depois viveu a personagem Michele Faria na minissérie O Clube entre 2020 e 2021.

Em 2021, ela também atuou na série Auga Seca, que foi ao ar na RTP. A produção é portuguesa e também espanhola. Na trama, ela interpretou a personagem Costa. No Instagram, a famosa definiu de forma inusitada a produção antes da estreia. "Sabe as Panteras? Então, tipo isso só que do mal", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

O projeto mais recente de Luana Piovani em Portugal foi a novela Sangue Oculto da faixa das 18h00 do canal SIC, que estreou em setembro de 2022. Esta é o primeiro folhetim da atriz na Europa e a trama só será encerrada em 2023. Na história, ela vive a vilã Vanda Corte Real.

Luana também não dispensa trabalhos no Brasil, durante estes anos que tem vivido em Portugal, a loira gravou dois filmes brasileiros, Amigas de Sorte (2021) e Maior que o Mundo (2022). Além disso, ela revelou no Instagram que em 2023 viajará ao Brasil para trabalhar em mais dois projetos.

Qual foi a última novela de Piovani no Brasil?

A última novela de Luana Piovani por aqui foi Guerra dos Sexos, folhetim que foi ao ar nas telinhas da Globo entre outubro de 2012 e abril de 2013. A produção foi exibida na faixa das 19h00 e contou com 179 capítulos no total.

A produção de 2012 foi uma segunda versão da obra de Silvio de Abreu, que fez sucesso em 1983. No remake, o autor Daniel Ortiz colaborou no texto da novela e a direção geral ficou com o ator, produtor e diretor Jorge Fernando, que faleceu em 2019.

Na trama, Piovani viveu Vânia, uma executiva e braço direito de Charlô (Irene Ravache). Ela era uma mulher moderna e não pensava em casar ou ter filhos. Vânia tinha um caso secreto com Felipe (Edson Celulari), mas acabava se apaixonando por Ulisses (Eriberto Leão).

Em publicação de julho de 2022 no Instagram sobre seu primeiro folhetim em Portugal, Piovani disse que sempre fugiu das novelas. Por isso, o currículo da atriz tem muitos longas e séries. No mundo dos folhetins, além de Guerra dos Sexos, ela também esteve em Suave Veneno (1999), Malhação (1997), Vira Lata (1996) e Quatro por Quatro (1994).

Leia também

20 melhores novelas antigas da Globo para ver online