Os famosos que morreram e abalaram o mundo em 2020

O 2020 foi um ano marcado pela pandemia de Covid-19 em todo o mundo, como também deixou fãs ‘órfãos’ da presença de vários famosos. Nomes como Kobe Bryant, Tom Veiga (o Louro José), Flávio Migliaccio, Little Richard e Nicette Bruno morreram em um ano cheio de desafios e reviravoltas. Relembre os famosos que deixaram saudades este ano.

A atriz veterana, um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, morreu vítima da Covid-19 na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 20 de dezembro. Nicette tinha 87 anos e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave respirando com ajuda de ventilação mecânica há mais de duas semanas.

Naya Rivera morreu aos 33 anos

Famosa por sua atuação na série Glee, Naya Rivera morreu aos 33 anos em julho. A atriz estava com o filho de 4 anos em um passeio de barco no Condado de Ventura, Califórnia, Estados Unidos, quando mergulhou no lago e não conseguiu retornar à superfície.

Vanusa

A cantora morreu em 8 de novembro na casa de repouso em que morava há mais de dois anos em Santos, litoral de São Paulo. Nos últimos anos, a estrela enfrentou depressão e esteve internada em um hospital da região. A cantora foi encontrada sem vida na casa de repouso.

Kobe Bryant

O ex-jogador da NBA morreu aos 41 anos vítima de um acidente helicóptero em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 26 de janeiro. Além de Kobe, estavam outras oito pessoas na aeronave, o que inclui a filha dele, Gianna Maria.

Flávio Migliaccio

O ator que estreou a novela Órfãos da Terra morreu aos 85 anos após suicídio. O corpo do ator foi encontrado em seu sítio em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, pelo caseiro. Famosos que morreram em 2020.

Chadwick Boseman

O astro do cinema Chadwick Boseman, famoso por interpretar o Pantera Negra no filme da Marvel, morreu aos 43 anos em 28 de agosto, vítima de um câncer de cólon. Boseman teve o diagnóstico da doença em 2016.

Chica Xavier

A renomada atriz de novelas Chica Xavier morreu aos 88 anos vítima de câncer de pulmão. Ela estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando veio à óbito no dia 8 de agosto.

Arnaldo Saccomani

O produtor musical Arnaldo Saccomani, que ficou famoso por atuar como jurado em programas musicais do SBT como Ídolos e Qual É o Seu Talento, está entre os famosos que morreram em 2020. Ele morreu aos 71 anos no dia 27 de agosto. Arnaldo estava em tratamento renal há dois meses e passava por hemodiálise. Ele chegou a ser internado na UTI de um hospital em São Paulo com quadro de uremia, uma doença em que os rins não filtram adequadamente os resíduos do sangue.

Sean Connery

Sean Connery, o astro do cinema e primeiro ator a interpretar o espião James Bond, morreu no dia 31 de outubro aos 90 anos. Ele morreu enquanto dormia em sua casa, nas Bahamas.

Gésio Amadeu

O ator Gésio Amadeu, que ficou famoso na pele do Tio Chico na primeira versão de Chiquititas, morreu aos 73 anos no dia 5 de agosto por complicações da Covid-19. O ator, que está entre os famosos que morreram em 2020, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em São Paulo após apresentar pressão alta, que mais tarde se agravou sintomas do coronavirus.

Little Richard Ícone do rock’n’ roll, Little Richard morreu aos 87 anos em 9 de março. O cantor morreu vítima de câncer nos ossos, segundo informou Bill Sobel, seu advogado, à revista Rolling Stone.

Zé do Caixão – famosos que morreram em 2020

José Mojica Marins morreu aos 83 anos em fevereiro vítima de uma broncopneumonia. O cineasta estava internado há uma semana no hospital Sancta Maggiore, em São Paulo após ter dado entrada para tratar a doença.

Diego Maradona

Ícone do futebol da Argentina, Diego Maradona está entre os famosos que morreram em 2020. O maior da Argentina morreu aos 60 anos em 25 de novembro em Buenos Aires. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa na cidade de Tigre, região metropolitana da capital do país. Um mês antes, Maradona foi submetido a uma cirurgia no cérebro para drenar uma hemorragia cerebral.

Tom Veiga – Louro José

Intérprete do Louro José, integrante do programa matinal da Globo, Mais Você, Tom Veigamorreu aos 47 anos no dia 1 de novembro em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tom morreu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico provocado por aneurisma.

Daisy Lucidi

A atriz Daisy Lucidi morreu aos 90 anos no dia 7 de maio devido a complicações da Covid-19. Deisy brilhou em sucessos da dramaturgia brasileira como Geração Brasil e Babilônia.

Rodrigo Rodrigues

O jornalista e apresentador do Sportv Rodrigo Rodrigues está entre os famosos que morreram em 2020. Ele morreu vítima da Covid-19 em um hospital no Rio Janeiro no dia 28 de julho. Ele deu entrada no centro médico após apresentar sintomas como cefaleia (dor de cabeça), vômitos e desorientação.

Eduardo Galvão

O ator de novelas Eduardo Galvão morreu aos 58 anos vítima da Covid-19 no dia 8 de dezembro. Eduardo estava internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca.

Paulinho

O vocalista do Roupa Nova, Paulinho, morreu aos 68 anos vítima de Covid-19 no dia 14 de dezembro. O músico estava internado no hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Antes do diagnóstico de coronavírus, Paulinho passou por um transplante de medula óssea autólogo como parte do tratamento contra um linfoma.

Fernando Vannucci

O apresentador e jornalista esportivo Fernando Vannucci morreu aos 69 anos, em Barueri, na Grande São Paulo, no dia 24 de novembro. Segundo informações do hospital de Barueri, a causa da morte do comunicador foi infarto. Ele passou mal em sua casa, logo em seguida foi encaminhado ao centro médico onde veio à óbito.

Joseph Ruby

Joseph Ruby, o co-criador do cachorro mais famoso do mundo, o Scooby-Doo, morreu aos 87 anos de causas naturais, no dia 27 de agosto em Weslake Village, na Califórnia, nos Estados Unidos.