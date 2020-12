Nicette Bruno foi infectada por parente, diz filha Beth Goulart

Nicette Bruno faleceu na manhã de ontem, domingo (20), por conta do covid-19, aos 87 anos. A atriz estava na UTI da Casa de Saúde São José na Zona Sul do Rio de Janeiro. A filha da atriz, Beth Goulart, cedeu uma entrevista exclusiva à “Quem” e contou como a mãe acabou infectada pelo vírus, já que Nicette estava isolada há 10 meses.

Nicette Bruno pegou covid de parente

Na entrevista cedida à “Quem”, Beth Goulart contou que morava no mesmo condomínio que Nicette, mas em casa separada da mãe. Beth disse que as duas se viam com frequência e eram próximas: “éramos muito ligadas, fazíamos aulas juntas”.

Apesar de estar isolada há meses, Nicette Bruno acabou infectada por conta da visita de um parente. “Ela ficou nesses 10 meses totalmente protegida, numa redoma. Mas às vezes acontecem coisas que saem do controle. Semana passada, ela recebeu a visita de um parente e ele não sabia que estava infectado e, infelizmente, transmitiu o vírus para ela”, contou a filha da atriz.

Beth publicou vídeo no Instagram após morte da mãe

Após o falecimento de Nicette Bruno, Beth Goulart publicou na tarde de ontem, domingo (20), um vídeo sobre o assunto. Emocionada, a atriz comentou sobre a mãe e escreveu uma mensagem: “Deus pai todo poderoso receba em sua infinita bondade a alma de minha mãe, meu grande amor, um ser de luz, uma mulher extraordinária que deixou um legado de amor, talento, alegria, generosidade, sabedoria, humildade, e dedicação ao próximo. Tivemos eu e meus irmãos o privilégio de ser seus filhos e aproveitar de seu convívio, seu carinho e cuidados, seu exemplo, sua parceria, seus ensinamentos. Seguimos nossa trajetória terrena levando seu legado de amor em todos os lugares e para todas as pessoas, você nos ensinou a verdadeira fraternidade”.

“Hoje perdemos nossa mãe mas sabemos que todos os brasileiros também perderam um pouco desta mãe e avó de todos que a senhora representava. Estamos todos órfãos de sua presença mas estaremos sempre preenchidos por seu amor e talento. Vá em paz minha mãe, cumpriu sua missão lindamente entre nós, obrigada por tudo, te amo na dimensão da eternidade. Mande nosso beijo ao papai”, concluiu a filha de Nicette Bruno.

