Enquete: qual foi o melhor show do Rock in Rio 2022?

O tempo passa rápido! Depois de muito espera pela edição de 2022 do Rock in Rio, o festival de música já está no fim e se encerra neste domingo, 11 de setembro, com sua última série de shows. Após acompanhar vários dias de evento, queremos saber a opinião do público de qual foi o melhor show do Rock in Rio 2022.

Grandes nomes passaram pelos palcos principais do evento, como os canadenses Justin Bieber e Avril Lavigne, a estadunidense Demi Lovato, além da banda italiana Måneskin e também nomes nacionais, como Luísa Sonza, Iza e Emicida.

Iron Maiden esteve em 1º dia de evento, qual foi o melhor show do Rock in Rio 2022?

O Iron Maiden se apresentou no primeiro dia de evento, 2 de setembro, no tradicional dia do metal do festival. Esta é a quinta vez que a banda pisa no Rock in Rio. Eles são atração no evento desde 1985, ano da primeira edição. Depois, eles também retornaram em 2001, 2013 e 2019.

Os músicos trouxeram para a edição de 2022 a turnê Legacy of the Beast, baseada em um jogo e com cenários que lembram fases de um jogo de videogame. Também se apresentaram neste dia Sepultura, Dream Theater, Gojira e muitos outros. Conte nos comentários qual foi o melhor show do Rock in Rio 2022!

Post Malone

Post Malone foi um dos queridinhos da edição e por isso entra na enquete qual foi o melhor show do Rock in Rio 2022. O cantor, rapper, compositor e produtor musical estadunidense deu um show que agradou o público e repercutiu muito nas redes sociais. Ele foi atração do segundo dia de evento, 3 de setembro, sábado.

O famoso cantou alguns de seus hits, como Better Now, Circles e Psycho e ainda levou um fã ao palco para acompanhá-lo na música Stay. Theo Kant foi o sortudo. Ele é um músico de Niterói de 21 anos que segurava um cartaz pedindo para tocar ao lado do ídolo.

Assista trechos do show do famoso:

Justin Bieber

Justin Bieber se apresentou no domingo, dia 4 de setembro, terceiro dia de evento. O show do famoso contou com ansiedade para os fãs, já que era incógnita se ele subiria mesmo ao palco. O famoso cancelou os próximos shows de sua turnê Justice World Tour, na América Latina, por conta da saúde e por isso não se sabia se ele se apresentaria no palco do Rock in Rio.

Depois de muita espera e especulações, além de uma troca de horário, o canadense se apresentou. Justin Bieber fez a festa dos fãs e tocou sucessos como as faixas Somebody, Love Yourself, Yummy e Baby, um de seus hits mais antigos.

Confira a apresentação:

Demi Lovato

Demi Lovato foi outro destaque do terceiro dia de evento, domingo, em 4 de setembro. A famosa ganhou muitos elogios nas redes sociais por sua performance. A cantora norte-americana levou ao evento uma banda totalmente feminina.

Demi apresentou faixas de seu último álbum, Holy Fvck, que foi lançado em agosto. Ela cantou a música título do disco, além de Freak, Substance, Cool for the Summer, entre outras. Ela também abriu o baú e apresentou canções mais antigas, como Confident, Skyscraper e La La Land. Vote em qual foi o melhor show do Rock in Rio 2022!

Avril Lavigne

Avril Lavigne foi um dos destaques da edição de 2022 do Rock in Rio. A famosa nem estava no palco principal da atração, o Mundo, mas fez barulho no Sunset e foi uma das apresentações mais comentadas – e esperadas – do festival de músico. A loira se apresentou no dia 9 de setembro, sexta-feira, quinto dia de evento. Alguns dias antes, na quarta-feira (7), a famosa estava em São Paulo, em um show solo.

No Rock in Rio, ela fez barulho e trouxe um show nostálgico, com faixas que a deixaram famosa, como Sk8ter boy e Complicated. Por conta de atritos entre os horários de alguns shows do festival, a transmissão da Multishow acabou cortando o encerramento ao vivo da apresentação da loira com a música I’m With You, o que gerou revolta nas redes. Mais tarde, o apresentador Marcos Mion explicou o caso e a canção foi exibida completa ao público.

Assista a apresentação de Avril Lavigne e vote em qual foi o melhor show do Rock in Rio 2022:

Coldplay

Coldplay foi um dos momentos preferidos de muita gente no Rock in Rio 2022. A banda britânica é cheia de hits e tem mais de 20 anos de história. Uma das características favoritas do público em relação as apresentações do grupo são as pulseiras coloridas que são distribuídas para a plateia, o que dá um brilho especial ao show.

O vocalista Chris Martin surpreendeu a audiência ao trocar a letra da canção Magic por trechos cantados em português. Invés de começar a canção com “Call it Magic”, o famoso cantou “Chama de Magia”, o que levou o público a loucura. A apresentação aconteceu no penúltimo dia de festival, sábado, 10 de setembro, no palco Mundo.

Guns N’ Roses

Guns N’ Roses foi destaque no quarto dia de evento, quinta-feira, 8 de setembro. A lendária banda norte-americana trouxe o vocalista Axl Rose cantando faixas que até hoje são sucesso, como Welcome to the Jungle e November Rain. Faixas como Civil War e Live and Let Die também fizeram a alegria dos fãs. Neste domingo (11), a banda aparecerá em Goiânia para um show no Estádio Serra Dourada.

Måneskin

Måneskin foi destaque no palco Mundo no mesmo dia que a banda Guns N’ Roses, quinta-feira, 8 de setembro, quarto dia de festival. A banda italiana agradou e também foi alvo de diversos elogios na internet.

Além de tocar seu maior hit, Beggin, a banda também trouxe as faixas Teatro d’Ira Vol.1, Zitti e Buoni, de seu álbum mais recentes, entre outras. Além disso, eles apresentaram a clássica Love of My Life, da banda Queen e eternizada na voz de Fred Mercury. Qual foi o melhor show do Rock in Rio 2022? Nos conte nos comentários!

Assista:

Jessie J na enquete de qual foi o melhor show do Rock in Rio 2022

A cantora britânica Jessie J encheu o palco Sunset no dia 8 de setembro, quinta-feira. Nas redes, há quem discordou da decisão do evento de dar o segundo palco mais importante do evento para a artista e preferia vê-la no palco Mundo. A britânica fez a alegria do público quando cantou hits como Bang Bang e Price Tag. A voz poderosa da cantora conquistou e ela também apresentou Burnin’ Up. Jessie J contou com o guitarrista brasileiro Mateus Asato em sua banda.

Green Day

Uma das atrações mais esperadas do evento, Green Day se apresentou no dia 9 de setembro, sexta-feira, quinto dia de evento e foi alvo de diversos elogios. A banda trouxe hits que levaram o público ao delírio, como American Idiot, Holiday, Wake Me Up When September Ends, Jesus of Suburbia e Good Riddance.

O vocalista Billie Joe pendurou uma bandeira do Brasil nos ombros com a frase “não ao fascismo, racismo e sexismo”.

