Patrimônio de Giorgio Armani e quem herdará seus bilhões

O ícone da moda italiana Giorgio Armani morreu aos 91 anos, anunciou sua empresa nesta quinta-feira, 4 de setembro. Reconhecido por mudar a face e a forma da indústria da moda, o fundador da grife homônima deixa uma fortuna estimada em US$ 12,1 bilhões, conforme apurou a Forbes.

Armani, que construiu uma das marcas de luxo mais duradouras do mundo, deixa não apenas um legado de estilo, mas também um vasto império empresarial que abrange moda, hotéis e empreendimentos de estilo de vida.

A pedra angular de sua riqueza é o império da moda Giorgio Armani, fundado em 1975. Antes de sua morte, ele era CEO e único acionista da empresa. Os negócios da Armani se expandiram para música, esportes e hotéis de luxo italianos. Ele era dono do clube de basquete italiano Olimpia Milano, tinha investimentos em hotéis de luxo e propriedades imobiliárias e era proprietário de um iate de 200 pés.

Mas quem vai herdar tudo isso de Armani?

Armani não teve filhos e também não se casou, mas isso não significa falta de herdeiros. Em entrevista ao Financial Times, o italiano disse que havia traçado o plano de sucessão de sua empresa. “Meus planos de sucessão consistem em uma transição gradual das responsabilidades que sempre assumi para aqueles mais próximos de mim…como Leo Dell’Orco, os membros da minha família e toda a equipe de trabalho”, disse à época.

De acordo com a Fashion United, quase toda a propriedade da Giorgio Armani SpA permanecerá sob a Fundação Giorgio Armani, criada para garantir a independência e a estabilidade da marca. Sua irmã Rosanna, as sobrinhas Silvana e Roberta e o sobrinho Andrea Camerana devem continuar em seus cargos, ao lado do executivo de confiança Pantaleo “Leo” Dell’Orco, parceiro criativo de longa data de Armani.

A revista italiana NSS informou que a fortuna pessoal de Armani será administrada pela fundação, com fundos reinvestidos na empresa ou direcionados a causas que reflitam seus valores.

Armani mudou a moda global com sua alfaiataria minimalista e designs atemporais, tornando o vestuário poderoso um fenômeno cultural. Além do vestuário, seu império expandiu-se para hotéis, produtos de estilo de vida, fragrâncias e imóveis.