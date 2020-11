Prêmio Multishow 2020: saiba onde assistir e destaques do evento

É hoje! O Prêmio Multishow 2020 vai celebrar a música, com apresentação de Iza, Tatá Werneck e Paulo Gustavo. São 12 categorias, incluindo a estreante “Live do Ano”, que celebra o formato que ganhou destaque com a pandemia. Entre os artistas com shows programados estão Ivete Sangalo, Ludmilla e Lulu Santos.

Onde assistir ao Prêmio Multishow 2020?

A partir das 22h30, no Multishow e no Globoplay, começa o Prêmio Multishow 2020, comandado por Iza, Tatá Werneck e Paulo Gustavo. Direto do Rio de Janeiro e com pontos em diferentes capitais do país, a edição elege os melhores cantores, duplas, bandas, hits… A novidade é a categoria “Live do Ano”, que surgiu para homenagear esse formato de apresentação que se tornou popular durante o período de isolamento social.

A lista de shows conta com Lulu Santos, Jota Quest, Skank, Dilsinho, Wesley Safadão, Ludmilla, Pedro Sampaio, Kevinho, Teresa Cristina, Luísa Sonza, MC Zaac, Lexa, Ivete Sangalo, Iza, Elza Soares e Majur.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além da grande premiação, às 20h tem live no Instagram, com Hugo Gloss, que recebe Luísa Sonza, Kevinho, Pedro Sampaio e outros. No mesmo horário, são decididas no Canal BIS as categorias técnicas do Superjúri: “Canção do Ano”, “Álbum do Ano” e “Revelação”.

A partir das 21h, tem pré-show nos canais Música Multishow, no Youtube, e no TikTok. O Segundo Tela, uma festa paralela, começa às 22h30, no Música Multishow, no Youtube e Twitter Multishow; com Diva Depressão, Blogueirinha, Vivian Amorim e DD11.

Quem são os indicados ao Prêmio Multishow 2020?

Esta edição conta com nove categorias, além das três técnicas do Superjúri: “Canção do Ano”, “Álbum do Ano” e “Revelação”. “Clipe TVZ do Ano” é a única votação realizada pelo Twitter, aberta ontem às 18h30 e programada para encerrar hoje às 19h. Confira todos os concorrentes:

Melhor cantora

Iza

Marília Mendonça

Ivete Sangalo

Anitta

Luísa Sonza

Melhor cantor

Dilsinho

Vitão

Emicida

Gusttavo Lima

Vitor Kley

Música do ano

A Gente Fez Amor – Gusttavo Lima

A Tal Canção Pra Lua – Vitor Kley e Samuel Rosa

Desce Pro Play (PA PA PA) – MC Zaac, Anitta e Tyga

Liberdade Provisória – Henrique & Juliano

Verdinha – Ludmilla

Experimente

Agnes Nunes

Elana Dara

Fran

Giulia Be

Menos É Mais

Live do ano

Bruno & Marrone

Caetano Veloso

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Marília Mendonça

Grupo do ano

BaianaSystem

Jota Quest

Lagum

Melim

Sorriso Maroto

Música chiclete do ano

Braba – Luísa Sonza

Desce Pro Play (PA PA PA) – Mc Zaac, Anitta e Tyga

Menina Solta – Giulia Be

Sentadão – Pedro Sampaio, Felipe Original, JS O Mão de Ouro

Tudo Ok – Thiaguinho MT, Mila, JS O Mão de Ouro

Dupla do ano

Anavitória

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Sandy & Junior

Zé Neto & Cristiano

Clipe TVZ do ano

Amor de Que – Pabllo Vittar

Asas – Luan Santana

Combatchy – Anitta, Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca

Crise de Saudade – Léo Santana

Malokera – MC Lan, Skrillex, TroyBoi, Ludmilla e Ty Dolla $ign

Revelação do ano – Superjúri do Prêmio Multishow 2020

Ana Frango Elétrico

Jup do Bairro

Rosa Neon

Canção do ano – Superjúri do Prêmio Multishow 2020

Amor de que – Pabllo Vittar

Braille – Rico Dalasam e Dinho

Vem me satisfazer – MC Ingryd e DJ Henrique da VK

Álbum do ano – Superjúri do Prêmio Multishow 2020

AmarElo – Emicida

Little Electric Chicken Heart – Ana Frango Elétrico

Rastilho – Kiko Dinucci