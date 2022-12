Quem é a atual esposa de Didi, o Renato Aragão?

Renato Aragão é um dos principais nomes da televisão brasileira. Por estar nos holofotes há décadas, sua vida pessoal também é examinada de perto pelo público. A segunda e atual esposa de Didi, Lilian Taranto, é a mãe da mais famosas entre os herdeiros do humorista.

Lilian Taranto: saiba quem é a esposa de Didi

Renato Aragão é casado com Lilian Taranto há mais de 30 anos. Atualmente, o artista está com 87 anos de idade, enquanto Lilian tem 54 anos. O relacionamento gerou Livian Aragão, que seguiu os passos do pai e ingressou na carreira de artista.

Casada desde 1991 com o humorista, a esposa de Didi tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram hoje em dia e leva uma vida de influenciadora digital. Além de exibir algumas marcas em suas redes sociais, ela também agrada os fãs com receitas culinárias práticas.

Lilian era fã de Renato Aragão desde pequena e já tinha conhecido o ídolo na infância. Cerca de 17 anos mais tarde, com Lilian então adulta, os dois se reencontraram. Em 2014, o casal cedeu uma entrevista para Serginho Groisman e Lilian contou que sempre trabalhou na área da comunicação, pois tinha o sonho de conhecer mais de perto o ídolo.

"A vida inteira eu assistia e dizia: 'o dia que ele me conhecer, ele vai gostar de mim'. A vida inteira", contou ao apresentador do Altas Horas. Nos anos 90, Lilian realizou seu sonho e conseguiu conversar de perto com o ator, deixando um cartão de contato com o artista.

Mais tarde, ele ligou e a convidou para a gravação de um especial de ano novo. Por lá, os dois se esbarraram e desde então ele não conseguiu mais tirar a mulher da cabeça. "Eu não comia, não bebia, não fazia nada, só pensando nela. Foi o vírus do cupido", declarou o ator.

Em seis meses a dupla se casou e desde então nunca se largaram. O casal não publica detalhes da relação nas redes sociais, mas sempre escreve declarações apaixonadas em publicações.

"Amor da minha vida, um ser humano de luz, minha melhor amiga e companheira de todas as horas", elogiou o ator no Instagram no aniversário da mulher do ano passado. Em setembro de 2022, a esposa de Didi relembrou o dia do casamento publicando um imagem em que estava com seu vestido de noiva e declarou: "um dos dias mais felizes da minha vida".

Com quem Didi já foi casado?

Antes de se casar com Lílian Taranto, Renato Aragão esteve com Marta Rangel. A dupla subiu ao altar em 1957 e se separou em 1991. Marta tem atualmente 87 anos idade e não é um rosto da mídia.

Foi com sua primeira esposa que Renato Aragão teve seus outros quatros filhos. Apenas Livian é filha da atual esposa de Didi, Lilian.

Confusão do público

Em 2020, a primeira esposa de Didi foi confundida com jornalista portuguesa Marta Rangel, por causa de um erro na página da mulher no Google. Quando se pesquisava pela ex-mulher do humorista na internet, que é discreta e aparece em raras imagens, a foto da portuguesa vinha a tona.

O público confundiu as duas e a jornalista europeia precisou se explicar no Instagram depois que começou a receber muitas mensagens de brasileiros.

"Queridos amigos do Brasil, existem duas Marta Rangel. Uma, brasileira, que foi casada com Renato Aragão e que tem 84 anos. Outra, portuguesa, que sou eu e tenho 38 anos. Por favor, explique lá no forum no Brasil onde surgiu a minha foto porque não estou aguentando mais explicar essa história", escreveu no Instagram.

Filhos de Didi

Didi tem no total cinco filhos, quatro de seu primeiro casamento e uma menina do casamento atual.

O mais velho deles é Paulo Aragão, de 62 anos de idade. Ele é produtor e diretor e já trabalhou em produções do pais, como A Turma do Didi.

O segundo filho é Ricardo Aragão, de 60 anos de idade. Assim como o irmão mais velho, Ricardo também é diretor e produtor. O terceiro herdeiro é Renato Junior, de 54 anos, que é produtor musical e redator.

Juliana Aragão, de 45 anos, é a única filha mulher que teve com Marta Rangel. Ela não seguiu a carreira artística com os irmãos mais velhos.

A caçula de Aragão é Livian, de 23 anos de idade. Ela é a única filha que o ator teve com sua atual esposa, Lilian Taranto. A menina já atuou em várias obras do pai, como Cupido Trapalhão (2003), Didi Quer Ser Criança (2004) e Didi, o Caçador de Tesouros (2005).

Além dos projetos com o pai, ela também atuou em Flor do Caribe (2013), Malhação (2015 - 2017) e Tempo de Amar (2017 - 2018).

