Quem é a filha de Paola Carosella? Chefe tem uma herdeira

Uma das chefes de cozinha mais conhecidas da televisão, Paola Carosella também desperta no público a curiosidade sobre sua vida pessoal. A famosa gosta de discrição, mas mostra um pouco da família nas redes sociais, como a filha e o atual namorado.

Filha de Paola Carosella

Paola Carosella, de 50 anos, é mãe da pré-adolescente Francesca, que veio ao mundo em setembro de 2011. Os pais da menina são argentinos, mas ela nasceu em São Paulo.

Paola Carosella nunca revelou o nome do pai de sua filha, apenas contou que ele é um arquiteto e que vem do mesmo país que ela. Em entrevista para a Quem, em 2016, a chefe de cozinha revelou que Francesca nasceu de um relacionamento que teve com o arquiteto por três anos. Porém, quando engravidou, o ex não foi presente e ela se tornou mãe e pai ao mesmo tempo. Na época da entrevista, Paola disse que mantinha pouco contato com o pai da filha.

A famosa publica algumas imagens antigas e mais atuais da filha, mas a mantém longe das redes sociais. A menina não tem perfil próprio no Instagram atualmente.

Em 2018, quando ainda era jurada do Masterchef, Paola viralizou ao usar a filha de exemplo durante uma bronca em um competidor. “Com seis anos, minha filha já sabe cozinhar”, disse Carosella, um momento que até hoje é lembrado por fãs do reality show de culinária da Band.

Apesar da discrição, a chefe também compartilha algumas experiências da filha com o público e a mídia. No começo de 2023, no evento de lançamento do reality “Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua”, Paola contou que um alerta da filha a fez ser menos exigente. Francesca chegou a dizer para a mãe, aos 8 anos, que não cozinharia mais perto dela, porque a “pressão a fazia perder a alegria de cozinhar”. Por isso, Paola decidiu pegar mais leve e se tornar uma jurada mais moderada, segundo relatou o Notícias da TV, que esteve no evento.

Paola Carosella namora com quem?

Paola Carosella namora há pouco mais de um ano o fotógrafo Manuel Sá, de 42 anos. Além da carreira como fotógrafo, Manuel é arquiteto e diretor de fotografia. Ele é graduado e, arquitetura pela Universidade Federal da Bahia, além de ter pós-graduação em geografia, cidade e arquitetura pela Escola da Cidade.

Manuel faz registros fotógrafos para escritórios de arquitetura de todo o país, além de já ter realizado algumas exposições em São Paulo e Porto Alegre, e também de ministrar cursos palestras sobre o assunto.

Antes de Manuel Sá, Paola Carosella se relacionou com o fotógrafo irlandês Jason Lowe. Eles ficaram juntos de 2013 a 2021. No começo, a dupla namorou a distância, pois Lowe morava em Londres na época.

Longe dos Masterchef há 3 anos, Paola Carosella tem novo programa no GNT

O nome de Paola Carosella estourou no país depois que fez sucesso como jurada do Masterchef Brasil. A famosa esteve no projeto de 2014 a 2020, mas deixou a competição para se dedicar mais a seus restaurantes, projetos pessoais e a família, segundo contou em entrevistas na época em que deixou a Band.

Após sair da emissora, Paola Carosella começou a somar trabalhos na concorrência. Ela participou de um episódio de Sandy + Chef, na HBO Max, em 2021, e algum tempo depois migrou para a Globo. Em 2023, Paola estreou com o reality Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, que contou com sua primeira temporada entre janeiro e abril, aos domingos.

Agora em maio, Paola lançou o programa Alma de Cozinheira no GNT, um talk show em que recebe convidados para um jantar especial. A produção é semanal, contando com novos episódios todas as quintas-feiras. Após a transmissão no canal fechado, o episódio é disponibilizado na Globoplay para assinantes do pacote Globoplay + canais ao vivo.

