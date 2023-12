Quem é Augusto Cerqueira, novo viral do TikTok?

No início de dezembro, o cantor Augusto Cerqueira, também conhecido como Guto, viu seus vídeos no TikTok ganharem uma proporção que nunca haviam atingido antes. No entanto, ao invés de elogios, o jovem vem recebendo dezenas de críticas por cantar samba e ser um homem branco, além de comentários negativos em relação às suas performances. Mas afinal, quem é ele?

Augusto Cerqueira canta samba no TikTok

Apesar de ter apenas um pouco mais de mil seguidores no TikTok, os vídeos de Augusto Cerqueira ultrapassam a marca de 100 mil visualizações, cada. O impulsionamento aconteceu de forma orgânica, apesar de não trazer tantos comentários positivos para o jovem cantor de 24 anos.

Guto publica vídeos na plataforma desde maio deste ano, fazendo covers de faixas famosas da MPB interpretadas por ícones como Cartola, Adoniran Barbosa e Tom Jobim, para citar alguns. Além da carreira na música, o paranaense também é ator e já esteve em peças teatrais, musicais e filmes.

Mas foi justamente por conta dos vídeos das apresentações que Guto ficou mais conhecido, apesar de não ter sido da forma que esperava. Quem entra na sessão de comentários da conta do cantor só encontra críticas negativas, que agora já começaram a chegar também em sua página no Instagram. Muitas pessoas pedem para que o rapaz desista da carreira ou se não tem "um amigo para avisar".

As críticas são parecidas com as que Mallu Magalhães sofreu em 2018, quando disse no palco do programa Encontro, antes de cantar uma música do gênero, que dedicada à faixa "para quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba".

Assustado com a rápida repercussão, Guto publicou um novo vídeo questionando como aquilo aconteceu. "Galera, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Esse TikTok era largadasso, às vezes eu postava algo e tinha 400 views. Agora, vídeos que tinham 400 views começaram a ter milhares, com gente me xingando. Alguém pode me explicar? Eu sou uma pessoa legal, canto bem, e vou continuar cantando, mas não estou entendendo. Alguém consegue vir me dizer?", disse.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em dezembro, Guto disse que apesar críticas não considera os comentários injustos e diz entender todas as reações. "Eu defendo que a arte seja sempre discutida. Eu sou um garoto de 24 anos que teve vontade de fazer aquilo. Estou aberto a conversar e a evoluir, e vou continuar cantando de maneiras diferentes", afirmou.

O primeiro álbum de Augusto Cerqueira foi lançado em novembro nas plataformas digitais. 'Augusto Cerqueira - Samba - Ao Vivo' traz 16 faixas gravadas pelo cantor, incluindo covers de 'Trem das Onze', 'Cara Valente' e 'As Rosas Não Falam'. O cantor afirmou em seu Instagram que não se trata apenas de uma coletânea de sambas, mas de uma celebração do gênero pelo qual ele tem tanto respeito e paixão.

