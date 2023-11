Quer fazer a Retrospectiva do Spotify 2023? Veja passo a passo

Aquele momento tão aguardado do ano chegou, a hora de conferir a retrospectiva do Spotify 2023. O compilado é uma queridinha entre os clientes do serviço, que adoram compartilhar seus resultados nas redes sociais. Para conseguir conferir é fácil, veja o passo a passo!

Como ver a retrospectiva do Spotify?

A Retrospectiva do Spotify, conhecida como "Spotify Wrapped", fica disponível no site e aplicativo do serviço para todos os usuários que tem perfil por lá, seja gratuito ou pago. Ela reúne as músicas mais ouvidas do ano, artistas favoritos, podcasts mais escutados, gêneros em destaque, entre outros detalhes.

Passo a passo da retrospectiva do Spotify:

Passo 1 - Para conferir a sua retrospectiva do Spotify o primeiro passo será abrir a plataforma streaming no computador ou pelo aplicativo do celular, seja ele IOS ou Android;

Passo 2 - Logo na tela inicial estará o banner da retrospectiva 2023 com a seguinte mensagem: "descubra quem tomou conta dos seus ouvidos". Clique em "bora" e aguarde. Caso esta opção não esteja aparecendo na sua tela, poderá ir direto para a retrospectiva Spotify pelo link https://www.spotify.com/br-pt/wrapped/;

Passo 3 - Depois disso, o site trabalhará sozinho e lhe mostrará em uma série de stories todos os dados do seu ano;

Passo 4 - Primeiro, aparecerá a quantidade de gêneros que foram escutados no seu perfil durante 2023. Depois, será revelada a quantidade de músicas que escutou no total e em seguida a mais ouvida do ano;

Passo 5 - Depois, a retrospectiva do Spotify mostra o Top 5 das músicas que mais foram reproduziras durante o ano no seu perfil e em seguida quantos minutos passou ouvindo canções no total. É nesta etapa também você vai clicar em "adicionar a biblioteca" se quiser conferir uma playlist com diversas músicas que escutou várias vezes ao longo do ano;

Passo 6 - No meio da retrospectiva do Spotify, o público descobre também quantos artistas conferiu no total e o artista que mais escutou. A próxima informação é um Top 5 que reúne os seus artistas mais tocados no ano, listando em qual mês cada um deles foi mais ouvido;

Passo 7 - No final, os fãs podem conferir as informações sobre podcast e por último o site faz uma montagem com os artistas mais escutadas, músicas favoritas e demais detalhes listados, que pode ser postada nas redes sociais a partir do botão "compartilhar" no final da tela;

Passo 8 - Quem quiser ver a retrospectiva do Spotify 2023 mais vezes, é só clicar no botão "ouvir de novo do começo", logo abaixo do botão compartilhar.

Como salvar playlist com as mais escutadas do ano

Além de mostrar os cincos artistas mais reproduzidos na sua conta em 2023 e as cinco músicas favoritas, na retrospectiva a plataforma também reúne uma playlist especial com as músicas que mais tocaram na sua conta durante o ano, mas ficaram abaixo do Top 5.

Para conferi-la, há duas opções. Como essa playlist aparece na tela no meio da retrospectiva do Spotify, logo depois do top 5 de músicas, é só clicar no botão "adicionar na biblioteca" e já estará salva na sua conta.

Caso tenha passado pela retrospectiva do Spotify e perdido o momento de selecionar o botão, é só ir na aba "retrospectiva" no aplicativo, no canto direito superior, e então clicar em "suas músicas mais ouvidas". Já no site, essa oção não fica entre as abas superiores e pode ser encontrada ao passear pela página com a barra de rolagem.

