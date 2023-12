Retrospectiva do Youtube Music 2023: passo a passo do recap

Os usuários do YouTube Music, serviço pago da plataforma, já podem conferir a retrospectiva de 2023, lançada no final de novembro. Assim como as demais plataformas de streaming, o serviço também libera o ranking personalizado para os assinantes conferirem quais foram as músicas, artistas e gêneros mais ouvidos por eles. Quer saber como ver o seu? Siga o passo a passo para fazer a retrospectiva do Youtube Music.

O que a retrospectiva do Youtube Music mostra?

Para a retrospectiva desse ano, o Youtube Music mostra aos usuários a quantidade de minutos que cada um deles ouviu ao longo de 2023, além das categorias mais esperadas: o top 5 músicas e artistas mais tocados. Outros detalhes incluem a "sequência de audição mais longa”, ou seja, qual foi o dia em que o YouTube Music mais foi usado.

O serviço de streaming disponibiliza mais alguns recursos para personalizar a retrospectiva antes de compartilhá-la nas redes sociais. A plataforma extrai as cores das capas das músicas mais ouvidas e faz a "capa do seu álbum", combinando com uma imagem e fonte que façam sentido para a arte. Também há a opção de integrar o Google Fotos para deixar o recap mais único ainda.

Para ver a lista das músicas mais tocadas no ano é necessário cumprir alguns requisitos da plataforma, como ter ouvido pelo menos 4 horas de música a cada três meses nas plataformas do YouTube. Para quem quer ver a retrospectiva sazonal, é importante saber que ela não está disponível para usuários que tenham selecionado a exclusão automática para atividades com mais de três meses ou se o histórico de exibição da plataforma foi excluído ou editado recentemente.

Como fazer a retrospectiva do Youtube Music 2023?

A Retrospectiva do Youtube Music 2023 é bem fácil de ser encontrada na plataforma de streaming e para isso basta estar logado no serviço para obter a lista, feita pela com base nas faixas mais reproduzidas ao longo do ano.

São 4 passos para ver a trajetória musical pelo app do youtube:

Passo 1: entre no aplicativo do YouTube Music em seu smartphone e, caso você esteja deslogado, faça login com o e-mail e senha utilizado na plataforma;

Passo 2: no canto superior direito, clique onde está localizada sua foto para abrir as configurações. Em seguida, localize a opção "sua recap" e clique sobre ela;

Passo 3: um botão em destaque escrito "confira sua recap" irá aparecer na tela. Clique nele;

Passo 4: o YouTube dará início a apresentação da retrospectiva em formato de carrossel. Não é necessário fazer mais nada, apenas assistir!

Além do aplicativo YouTube Music, é possível também ver a retrospectiva através do próprio YouTube, seguindo alguns passos fáceis:

Passo 1: acesse o aplicativo do YouTube em seu dispositivo móvel e faça login na conta;

Passo 2: digite “recap” na barra de pesquisa para encontrar sua playlist. Você também pode clicar em "Music Recap" para abrir a retrospectiva.