Quem é Fatima Bosch e de onde é a Miss Universo de 2025

Aos 25 anos, Fátima Bosch Fernández foi coroada Miss Universo 2025 na sexta-feira, 21 de novembro. A representante do México esteve no centro da turbulenta 74ª edição do concurso de beleza em Bangcoc, após ser vítima de bullying em público por um dos apresentadores do evento.

Os problemas no concurso deste ano surgiram de uma repreensão ácida a Bosch, que desencadeou uma controvérsia marcada por um protesto com saídas dos participantes, solidariedade feminista e um pedido de desculpas lacrimoso e melodramático da organizadora local que deu início a tudo.

Quando Bosch foi anunciada como vencedora, gritos e aplausos irromperam da plateia, com bandeiras mexicanas sendo agitadas por torcedores eufóricos.

Em declarações à imprensa após a sua vitória, Fatima Bosch afirmou que gostaria de ser lembrada como “uma pessoa que mudou um pouco o protótipo do que é uma Miss Universo e uma pessoa real que transmite emoção”.

Quem é Fátima Bosch?

Fatima Bosch é natural de Santiago de Teapa, na região de Tabasco, México, e tornou-se a primeira mulher de Tabasco a conquistar o título de Miss Universo, segundo o Gulf News.

Ela estudou design de moda na Universidade Iberoamericana do México antes de continuar seus estudos na Nuova Accademia di Belle Arti, em Milão, e no Lyndon Institute, em Vermont. Sua trajetória nos concursos de beleza começou em 2018, quando venceu a prestigiosa coroa Flor de Oro de Tabasco. Bosch também falou abertamente sobre seus desafios pessoais, revelando que lutou contra o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e a dislexia no ensino médio.