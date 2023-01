Quem é Mirella Santos, a nova sensação do Instagram

Quem assistiu ao videoclipe hit do Carnaval de 2018, "Envolvimento", deve se lembrar de Mc Loma e as Gêmeas Lacração. Mirella Santos é uma das jovens que aparece dançando ao lado da cantora no viral, mas atualmente se destaca pelo conteúdo criado em sua conta no Instagram. Quatro anos depois do sucesso, a pernambucana se tornou uma das influenciadoras mais faladas da rede social.

Quem é a influenciadora digital Mirella Santos?

O primeiro contato de Mirella Santos com a fama foi em 2018, quando a música escrita por ela e Mc Loma viralizou na web. "Envolvimento" se tornou o hit do Carnaval daquele ano, com o videoclipe atingindo mais de 55 milhões de visualizações. Ela e a irmã Mariely são as Gêmea Lacração, que aparecem dançando ao lado de Loma.

As garotas seguiram fazendo música, mas não emplacaram mais nenhum grande hit. Entre os lançamentos, estão as faixas Patricinha de Favela, Malévola, Xonadão, entre outras.

Em 2021, Mirella foi uma das participantes do reality show Ilha Record, na primeira temporada da atração. Ela não chegou até o final da competição, que teve Any Borges e Pyong Lee, mas foi escolhida pelo público para levar o prêmio secundário de R$250 mil.

Foi apenas em 2022 que Mirella Santos ascendeu como uma das influenciadoras digitais com maior engajamento. A pernambucana começou a publicar vários stories de sua rotina ao lado da irmã e de Mc Loma, que fizeram sucesso na web pelo jeito extrovertido das três garotas.

Atualmente, a jovem soma mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e um alto número de visualizações nos stories e reels. Alguns dos vídeos publicados pela influenciadora chegam a alcançar a marca de 16 milhões de views, incluindo até mesmo publicidades.

Os stories postados pela jovem de 23 anos já ultrapassaram a marca de 6 milhões de views, enquanto suas fotos no feed chegam facilmente a 1 milhão de curtidas. Mirella já chegou a ganhar mais de 600 mil seguidores em 24 horas.

Além do bom humor, Mirella também cativou o público com seus bordões. A jovem chama seus seguidores de "linhas", uma referência para galinhas. Ela também fala algumas expressões como "lavar o que fede”, “apoi”, “vamo ali”, "o A e o B", além de falar palavras de outra maneira, como "jeitcho”, “biscoitcho” e "tá saguado".

Além do Instagram, Mirella também mantém um canal no YouTube ao lado a irmã e da amiga, que soma mais de 450 mil inscritos.

Mariely e Mc Loma também alavancaram seus números nas redes sociais. Hoje, a gêmea de Mirella é seguida por mais de 9 milhões de pessoas, enquanto a cantora tem 12 milhões de pessoas que a acompanham diariamente.

Mirella Santos vai estar no BBB 23?

Supostas listas de participantes do BBB 23 na web indicam que quem vai participar do BBB 23 será Mariely Santos, a irmã gêmea de Mirella.

Em dezembro, o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, noticiou que a jovem era uma das cotadas para participar do programa, mas o famoso também afirmou que Mariely segue agendando compromissos durante o período do reality show, sendo um indício de que ela não estará no elenco.

Ainda segundo o colunista, Mariely teria um compromisso agendado para o dia 21 de janeiro com uma marca de cosméticos, com um cachê de R$80 mil, portanto, está fora do programa.

O BBB 23 começa no dia 16 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela Travessia. Neste ano, o elenco será dividido mais uma vez entre Camarote, famosos convidados pela produção, e Pipoca, anônimos inscritos.

