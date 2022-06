Quem é o marido de Paloma Duarte, a Heloísa de Além da Ilusão?

Paloma Duarte está no ar atualmente como Heloísa em Além da Ilusão e tem gerado curiosidade sobre sua vida pessoal. Uma das curiosidades do público é sobre quem é o marido de Paloma Duarte, com quem ela é casada há mais de dez anos.

Quem é o marido da atriz Paloma Duarte? Conheça Bruno Ferrari

O marido de Paloma Duarte é o ator Bruno Ferrari. Os dois começaram a namorar em 2011 e se casaram no ano seguinte. Eles são pais de Antônio, nascido em 2016 – a atriz têm mais dois filhos, frutos de relacionamentos anteriores.

Recentemente, a atriz se declarou para o parceiro em sua página no Instagram. “JURO! Bom dia”, escreveu com as hashtags ‘goxtoso’, ‘meu marido é um tesão’ e ‘te amo’. Os dois receberam elogios dos internautas nos comentários da publicação.

Bruno Ferrari também é ator da Globo, assim como a esposa. Seu último trabalho foi na novela Salve-se Quem Puder entre 2020 e 2021, na qual interpretou o personagem Rafael. Antes, ele esteve nos seriados Impuros (2019) e Sob Pressão (2019), ambos da emissora.

No currículo do ator também estão novelas como Malhação (2002), Celebridade (2003), Liberdade, Liberdade (2016) e Tempo de Amar (2017), entre outras. Ele também participou de alguns folhetins da Record, entre eles Bela, a Feia (2009), Balacobaco (2012) e Milagres de Jesus (2014).

O ator também frequentemente se derrete pela esposa nas redes sociais. “Amor da minha vida! ❤️🌹”, escreveu na legenda de uma foto de Paloma.

Paloma Duarte é neta de Lima Duarte?

Paloma é filha da atriz Débora Duarte e do cantor e compositor Antônio Marcos, sendo neta do ator Lima Duarte. A famosa começou a carreira em 1988, quando esteve em Armação Ilimitada.

Entre as novelas que a atriz participou, estão Malhação: Toda Forma de Amar (2019), Mulheres Apaixonadas (2003), Terra Nostra (1999) na Globo, e Pecado Mortal (2013), Máscaras (2012), Poder Paralelo (2009) e Luz do Sol (2007).

Qual o final de Heloísa em Além da Ilusão?

A personagem de Paloma Duarte em Além da Ilusão terá um final feliz. A irmã de Violeta (Malu Galli) irá descobrir que Olívia (Debora Ozório) é sua filha perdida que foi tirada dos seus braços pelo seu próprio pai no começo da novela, segundo o Notícias da TV.

Ela também se casará com Leônidas (Eriberto Leão) e terá um final feliz ao lado do amado. Será ele quem vai ser o personagem-chave para que Heloísa descubra o paradeiro da filha.

Os pombinhos já estão se envolvendo na novela. No capítulo que vai ao ar no próximo sábado, 4, os dois vão dormir juntos pela primeira vez.

Quando termina Além da Ilusão?

Além da Ilusão deve ficar no ar até 19 de agosto, quando será substituída por Mar do Sertão a partir do dia 22. A trama terá Renato Góes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé nos papéis principais.

Ambientada no nordeste brasileiro, a trama mostrará a personagem de Isadora Cruz em um romance com o de Sérgio Guizé, até que o rapaz é dado como morto. Quando ele retorna, encontra sua amada casada com o vilão Tertulinho, interpretado por Góes.

