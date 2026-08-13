Quem são os famosos candidatos nas Eleições 2026? Veja a lista

Quem são os famosos candidatos nas Eleições 2026? Veja a lista

A corrida eleitoral de 2026 deve levar para as urnas nomes que já são conhecidos do público pela televisão, música, esporte e internet. Entre os possíveis candidatos estão ex-BBBs, apresentadores, atores, influenciadores e ex-jogadores de futebol, que agora tentam transformar a popularidade em votos.

Famosos candidatos nas eleições de 2026

Confira quem são os famosos que aparecem entre os nomes cotados para disputar vagas na Câmara dos Deputados e no Senado:

Adrilles Jorge: ex-participante do Big Brother Brasil 15 e comentarista político, ficou conhecido pelas opiniões polêmicas e pelo estilo confrontador. Filiado ao União Brasil, tenta uma vaga de deputado federal por São Paulo.

Ana Elisa: influenciadora digital mineira, ganhou espaço nas redes sociais com conteúdos relacionados à política e voltados principalmente ao público jovem. Filiada ao PT, aparece como pré-candidata a deputada federal por Minas Gerais.

Antonia Fontenelle: atriz, apresentadora e youtuber, ficou conhecida por trabalhos na televisão e pelo canal “Na Lata”. Filiada ao PSDB, é pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro e defende pautas como o combate à violência contra crianças e ao feminicídio.

Edmundo: ex-jogador de futebol e ídolo de Vasco e Palmeiras, o “Animal” também defendeu a Seleção Brasileira e clubes do futebol europeu. Filiado ao PSDB, é pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, com atuação política voltada principalmente ao esporte.

Geraldo Luís: jornalista e apresentador, ficou conhecido por programas como Balanço Geral e Domingo Show, da Record. Filiado ao Avante, é pré-candidato a deputado federal por São Paulo e tem entre suas principais pautas a saúde pública e as famílias atípicas.

Gracyanne Barbosa: modelo fitness, influenciadora e ex-rainha de bateria, ganhou notoriedade também como integrante da banda Tchakabum. Filiada ao Republicanos, é pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, com foco em propostas ligadas ao esporte.

Gyselle Soares: atriz, modelo e vice-campeã do Big Brother Brasil 8, construiu parte da carreira na Europa antes de retornar ao Brasil. Filiada ao PP, é pré-candidata a deputada federal pelo Piauí e pretende defender pautas relacionadas à cultura, periferias e famílias em situação de vulnerabilidade.

Jean Wyllys: jornalista, professor, ativista e vencedor do Big Brother Brasil 5, foi deputado federal entre 2011 e 2019. Filiado ao PT, tenta retornar à Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo.

José de Abreu: ator com mais de cinco décadas de carreira, tornou-se conhecido por personagens em novelas como Avenida Brasil, Senhora do Destino e Joia Rara. Filiado ao PT, é pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro.

José Luiz Datena: jornalista e apresentador, ganhou projeção nacional à frente de programas policiais como Cidade Alerta e Brasil Urgente. Depois de disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024, articula uma candidatura a deputado federal pelo PSDB em São Paulo.

Luís Fabiano: ex-atacante da Seleção Brasileira e ídolo de clubes como São Paulo e Sevilla, ficou conhecido como “Fabuloso” durante a carreira. Filiado ao MDB, é pré-candidato a deputado federal por São Paulo e pretende trabalhar com pautas ligadas ao esporte e à inclusão.

Manoel Gomes: cantor e compositor maranhense, ficou famoso nacionalmente após viralizar com “Caneta Azul” nas redes sociais. Filiado ao Avante, é pré-candidato a deputado federal por São Paulo.

Matteus Amaral: vice-campeão do Big Brother Brasil 24, ganhou destaque pela ligação com o campo e pela trajetória no interior do Rio Grande do Sul. Filiado ao PP, é pré-candidato a deputado federal pelo estado e pretende atuar principalmente em pautas relacionadas ao agronegócio.

Rachel Sheherazade: jornalista e apresentadora, foi âncora do SBT Brasil durante quase uma década e posteriormente participou de A Fazenda 15. Filiada ao PSD, é pré-candidata a deputada federal por São Paulo.

Sikêra Júnior: apresentador conhecido pelo estilo irreverente e polêmico em programas policiais, ganhou projeção nacional com o Alerta Nacional. Filiado ao Republicanos, é pré-candidato a deputado federal por São Paulo.

Silvia Abravanel: apresentadora e filha de Silvio Santos, ficou conhecida por comandar programas infantis como Bom Dia & Companhia e Sábado Animado, no SBT. Filiada ao PSD, é pré-candidata a deputada federal por São Paulo e tem entre suas pautas a inclusão de pessoas com deficiência.

Tiririca: humorista, cantor e deputado federal, Francisco Everardo Oliveira Silva ficou famoso antes da política com o personagem Tiririca e foi eleito pela primeira vez para a Câmara em 2010 com uma votação histórica. Filiado ao PSD, busca a reeleição, desta vez pelo Ceará.

Val Marchiori: empresária, socialite e ex-modelo, ganhou fama nacional com o reality Mulheres Ricas, da Band. Filiada ao Republicanos, é pré-candidata a deputada federal e pretende levar para a campanha pautas relacionadas à saúde e à experiência pessoal com o câncer de mama.

Vanderlei Luxemburgo: ex-jogador e um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro, comandou clubes como Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Santos e Real Madrid, além da Seleção Brasileira. Filiado ao Podemos, é o único nome da lista citado como pré-candidato ao Senado, pelo estado do Tocantins.