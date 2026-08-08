Celebridades

Quem são os irmãos de Lionel Messi? Conheça a família do argentino

Pai do atacante faleceu aos 68 anos

Escrito por Anny Malagolini
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Jorge Horacio Messi, pai e empresário de Lionel Messi, morreu aos 68 anos na noite de sexta-feira (7), em Rosário, na Argentina, após uma longa batalha contra uma doença. A informação foi confirmada pelo Clarín e pelo jornal esportivo argentino Olé. Com a morte de Jorge, a trajetória da família Messi volta a ganhar destaque, especialmente pela forte relação que o ex-jogador e seus três irmãos mantêm entre si.

Quem são os irmãos de Lionel Messi?

Lionel Messi é o quarto filho de Jorge Messi e Celia Cuccittini. O craque argentino tem dois irmãos mais velhos, Rodrigo e Matías, e uma irmã mais nova, María Sol. Nascidos e criados em Rosário, eles acompanharam de perto a transformação de Lionel de uma criança apaixonada por futebol em um dos maiores jogadores da história do esporte.

Rodrigo Messi: é o irmão mais velhos de Lionel e participou da estrutura responsável pela administração da carreira do jogador. Ele trabalhou ao lado de Jorge Messi em atividades relacionadas à gestão profissional do craque, incluindo questões ligadas à agenda e à imagem pública de Lionel. A proximidade entre os dois irmãos permaneceu mesmo depois de Messi se tornar uma estrela mundial. Rodrigo também aparece com frequência em registros familiares compartilhados nas redes sociais.

Matías Messi: assim como Rodrigo, ele esteve envolvido em atividades relacionadas à vida profissional de Lionel. Matías também teve participação em projetos ligados à família e à Fundação Leo Messi, organização criada pelo jogador para apoiar iniciativas sociais, principalmente voltadas a crianças e jovens. Ao longo dos anos, ele permaneceu próximo do irmão e da família, acompanhando diferentes etapas da carreira do astro argentino.

María Sol Messi: é a caçula entre os irmãos de Lionel Messi e a única filha mulher de Jorge e Celia. Diferentemente dos irmãos, ela construiu sua carreira principalmente nas áreas de moda, comunicação e estratégia de marca. María Sol trabalhou na The Messi Store, marca de roupas associada ao jogador, e posteriormente assumiu uma posição de destaque na 525 Rosario, produtora criada por Lionel Messi.

Na empresa, ela passou a atuar como diretora sênior de estratégia de marca e criação, participando do desenvolvimento de projetos de conteúdo e iniciativas relacionadas à marca do irmão. Antes disso, María Sol também acumulou experiência profissional no segmento de moda e criação e participou de projetos ligados ao setor.

A vida pessoal de María Sol mantém uma relação próxima com o futebol. Ela está noiva de Julian “Tuli” Arellano, profissional ligado às categorias de base do Inter Miami, clube de Lionel Messi nos Estados Unidos.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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