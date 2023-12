Quem são os filhos de Céline Dion?

Cantora tem três herdeiros gerados por fertilização in vitro

A cantora Céline Dion, aos 55 anos, é mãe de três filhos, frutos do casamento com René Angélil, falecido em 2016 vítima de um câncer. Com ele, a famosa teve o primogênito René-Charles e os gêmeos Nelson e Eddy. Conheça a família da celebridade.

René-Charles é o filho mais velho de Céline Dion

Primeiro herdeiro da cantora, René-Charles Angélil nasceu em 25 de janeiro de 2001 e hoje está com 22 anos. O rapaz nasceu quando a famosa tinha 32 anos e passou por um processo de fertilização in vitro para engravidar do primogênito, a quem ela referencia como um 'milagre', conforme relatado por ela à revista americana PEOPLE em 2006.

Quando mais novo, René se destacava nos esportes, praticando golfe e hóquei. Hoje, ele segue os mesmos passos que os pais famosos e trilha carreira na música. Suas primeiras faixas foram lançadas em maio de 2018, arriscando-se no R&B e Soul.

Embora seja filho de uma das cantoras mais famosas do mundo, o rapaz não se exibe muito na internet - a última postagem em sua página no Instagram foi em dezembro de 2021.

Relacionado: Como estão os filhos da Beyoncé hoje?

Eddy e Nelson são os filhos mais novos

Quase dez anos depois de dar à luz ao primeiro filho, Céline Dion passou por mais seis tentativas de fertilização in vitro e sofreu um aborto espontâneo até conseguir engravidar novamente. Em 2010, a cantora anunciou o nascimento dos filhos caçulas, Eddy e Nelson.

O nome das crianças tem um significado especial. Eddy recebeu esse nome em homenagem ao produtor musical Eddy Marnay, responsável pelos primeiros cinco álbuns de Dion, enquanto Nelson faz referência a Nelson Mandela, conforme informado pelo representante da famosa à PEOPLE no ano do nascimento dos herdeiros.

Mesmo com apenas 13 anos, as crianças já acompanharam a mãe em turnês e, por conta da rotina, ambos os garotos são bastante independentes. Por serem crianças, nenhum dos dois mantém uma conta nas redes sociais, mas aparecem esporadicamente no Instagram da mãe.

Relacionado: Quantas vezes Beyoncé veio ao Brasil?

O que aconteceu com o marido de Céline Dion?

Céline Dion foi casada por mais de duas décadas com o músico René Angélil, com quem oficializou a união em 1994. Depois de trocarem as alianças, o marido da cantora também se tornou seu empresário, além de seguir sua própria carreira na música.

A cantora e o esposo tinham uma diferença de idade de mais de duas décadas anos. Quando se casaram, Céline tinha 26 anos, enquanto René já estava com 52. Os dois se conheceram em uma audição quando a famosa tinha apenas 12 anos, mas só começaram a se relacionar anos depois, quando ela já era adulta e ele já havia se divorciado da primeira mulher, em 1988.

René Angélil faleceu em janeiro de 2016, aos 73 anos, depois uma longa batalha contra um câncer de garganta descoberto em 1998.

Qual a doença que Céline Dion tem?

Em dezembro de 2022, a famosa revelou que foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida, também conhecida como Síndrome de Stiff, uma condição neuromuscular rara e progressiva que afeta os músculos e causa rigidez muscular significativa, que pode impactar diversas partes do corpo, incluindo músculos do tronco, pescoço e extremidades.

Na época, Céline foi obrigada a adiar as datas de sua turnê devido à condição. Em maio, ela cancelou o restante dos shows para seguir em tratamento. Não há cura para a síndrome, mas é possível aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente.

Em dezembro, Claudette Dion, irmã da cantora, revelou à imprensa norte-americana que a famosa teve uma piora no quadro de saúde e perdeu o controle dos músculos.

Relacionado: qual a fortuna de Taylor Swift?