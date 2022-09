Quanto ganha William Bonner na Globo: jornalista recebe valor milionário

No comando do Jornal Nacional há 26 anos, o jornalista gera curiosidade sobre seu salário. Quanto ganha William Bonner é um valor milionário, que o torna o comunicador mais bem pago da emissora líder em audiência. Além de âncora, ele também é editor-chefe.

Quanto ganha William Bonner hoje?

William Bonner ganha em torno de R$ 1 milhão, de acordo com informações publicadas pelo UOL Splash em fevereiro deste ano. O jornalista é contratado em regime CLT pela emissora e, anualmente, também recebe uma PLR (participação nos Lucros e Receitas) de alto valor.

O jornalista ganha esse salário ocupando os cargos de âncora e editor-chefe do Jornal Nacional, noticiário de maior audiência e prestígio do país.

Bonner começou a trabalhar como âncora em 1986, quando se tornou apresentador do SPTV. Em 89, ele foi transferido para o Rio de Janeiro e se tornou apresentador do Jornal da Globo ao lado de Fátima Bernardes – foi nesse ano que o ex-casal se conheceu. No ano seguinte, eles se casaram.

O jornalista também passou pelo Jornal Hoje em 1993. Foi três anos depois, em 96, que ele se tornou âncora do Jornal Nacional. Depois que Fátima deu luz aos filhos trigêmeos do casal, Laura, Vinícius e Beatriz, a repórter passou a dividir o comando do noticiário ao lado do então marido no começo de 1998.

Os dois permaneceram apresentando o Jornal Nacional juntos até 2011, quando Bernardes saiu para apresentar o Encontro. Em 2016, o casal anunciou sua separação.

Bonner segue trabalhando como âncora e editor-chefe até hoje – este último cargo ele assumiu em 1999. Agora, ele divide a bancada com a jornalista Renata Vasconcellos.

Além de apresentar o noticiário, Bonner também comanda as sabatinas com os presidenciáveis, ao lado de Renata, e faz a mediação de debates.

Jade Picon estrela campanha da Arezzo 2022 e gera revolta; entenda

De onde é o vestido da Bruna Marquezine, criticado por Michelle Bolsonaro?

Qual o nome da esposa do William Bonner?

Bonner é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas. Os dois oficializaram a união em setembro de 2018, 1 ano e 5 meses depois de terem começado a namorar.

Os dois vivem um relacionamento bastante discreto desde o começo e só foram fotografados juntos pela primeira vez em julho de 2017. Para matar a curiosidade dos internautas, Dantas já respondeu algumas caixinhas de perguntas em suas redes sociais sobre o relacionamento com o chefão do Jornal Nacional.

No ano passado, ela contou que o jornalista a fez muito feliz quando foi conhecer sua igreja. “Já conheceu [a igreja], conheceu minha pastora e isso me fez muito bem, muito feliz”, escreveu.

Ela também fez questão de frisar que continua trabalhando em sua profissão. “Eu continuo trabalhando sim, casamento não faz a gente parar não”, disse.

Recentemente, a fisioterapeuta comemorou os quatro anos de união com o famoso em uma publicação em sua página no Instagram. “Nosso quarto 08 de setembro. Como eu amo nós dois, @realwbonner #bodadefloresefrutas”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha D B (@natashadantasb)

Fátima Bernardes também está há anos em outro relacionamento. A apresentadora namora o deputado federal desde novembro de 2017. Os dois se conheceram naquele ano, na casa de uma amiga em comum dos dois, conforme relatado pela jornalista à revista Cláudia. De lá, eles foram assistir a um musical estrelado por Cláudia Raia.

Ela contou que o encontro se estendeu e os dois marcaram de ir ao cinema para assistir o filme ‘Depois Daquela Montanha’ – foi quando derem o primeiro beijo e estão juntos desde então.

Em junho deste ano, Gadelha veio a público negar que os dois estariam vivendo uma crise no relacionamento. “Enquanto blogs de fofoca e canais de desinformação já acabaram nosso relacionamento dezenas de vezes, a única coisa que vai e volta aqui é o avião (Recife – Rio – Recife). Porque hoje completamos 55 meses juntos! Parabéns, amor!”, escreveu o deputado em sua página no Instagram.