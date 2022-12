Quem são os netos de Pelé? Conheça a família do Rei do Futebol

Pelé é pai de sete herdeiros, frutos de casamentos e relacionamentos que o Rei do Futebol teve ao longo da vida. O ex-atleta também já é avô para os filhos de Edinho, Sandra e Flávia. Alguns deles visitaram o famoso no Hospital Albert Einstein, onde ele está internado em decorrência de um câncer.

Filhas de Edinho e netas de Pelé

Edinho é o segundo filho de Pelé, fruto do casamento do ex-jogador com Rosemeri Cholbi. Hoje, ele tem 52 anos e é pai de Sophia e Stephany Nascimento.

Sophia nasceu em fevereiro de 2000 e hoje tem 22 anos. Recentemente, a garota apareceu em uma das fotos postadas por Kely Nascimnto, filha do Rei do Futebol, que acompanha o pai no hospital. Mais discreta, a jovem mantém um perfil privado no Instagram para família e amigos.

A segunda filha de Edinho é Stephany Nascimento. A jovem também está no hospital com a família e recentemente também esteve em uma foto ao lado da irmã Sophia, da tia Kely e do pai Edinho. Em sua página no Instagram, a jovem publicitária compartilha dezenas de cliques de sua rotina, família e amigos.

Filhos de Sandra Regina

O Rei do Futebol também recebeu a visita de Octávio e Gabriel, filhos de Sandra Regina, morta em 2006 em decorrência de um câncer de mama.

Em 1990, de acordo com informações da Folha de S.Paulo, Sandra entrou em uma disputa judicial para ser reconhecida como filha de Pelé, que obrigou o atleta a fazer um teste de DNA. Mesmo após a comprovação da paternidade, o ex-jogador não se aproximou da filha.

Kely Nascimento publicou uma foto do reencontro dos netos com o famoso. "Esses momentos são difíceis de explicar. As vezes muita tristeza é desespero, outros momentos rimos e falamos de memórias divertidas. E o que mais aprendemos com tudo isso é que temos que buscar um ao outro, e segurar bem pertinho. Só assim que tudo vale a pena. Com todos juntos", escreveu na legenda.

Assim como o avô, Octávio e Gabriel já jogaram futebol, mas hoje seguem carreiras diferentes. Ambos passaram pela categoria de base do São Paulo e categorias inferiores do Paraná e Grêmio Osasco.

Atualmente, Octávio é dono de uma agência de esportes e também joga futevôlei, enquanto Gabriel é jornalista. Os jovens não viam Pelé há mais de dez anos.

Filho de Flávia

Flávia Arantes do Nascimento também só foi reconhecida por Pelé em meados dos anos 2000. Ela é fruto de uma breve relação que o ex-jogador teve com Lenita Kurtz durante uma viagem.

A fisioterapeuta é mãe de Arthur, outro neto do famoso. Flávia usa as redes sociais principalmente para trabalho, mas já publicou algumas fotos de sua gestação e do menino. "O amar e ser amado; o ter e ser Mãe; a imortalidade da nossas histórias, agora pelo olhar do Arthur", escreveu.

Quem são os filhos de Pelé?

Pelé é pai de sete filhos. Kely, 55, Edinho, 52, e Jenifer, 43, são frutos do primeiro casamento do Rei do Futebol com Rosemeri Cholbi.

Em 1994, o famoso se casou pela segunda vez, agora com Assíria Seixas Lemos, com quem teve os gêmeos Joshua e Celeste, de 24 anos.

Ele também é pai de Sandra Nascimento, que lutou para ser reconhecida por Pelé. Ela faleceu aos 42 anos, em 2006, em decorrência de um câncer de mama.

Flávia Kurtz, 54, também só foi reconhecida anos depois. Ela é filha do famoso com Lenita Kurtz.