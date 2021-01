Quer motivação para emagrecer? Marilia Mendonça ensina

Ano novo, vida nova! Quer motivação para seguir alimentação saudável e praticar atividade física? A Marilia Mendonça revelou qual é a dela neste início de 2021. Depois de se preparar para o primeiro treino do ano, encontrou incentivo para realmente executá-lo ao olhar as fotos no Instagram da Sabrina Sato, que exibe corpo enxuto.

O que motivou Marilia Mendonça a seguir projeto fitness?

A rotina da cantora para manter a saúde e o corpo segue firme e forte. No domingo (3), escreveu no Twitter: “Vesti o short, vesti o top, prendi o cabelo, peguei o tênis e tô aqui deitada olhando pro celular… e aí, o primeiro treino do ano… sai ou sai nada?”. Logo em seguida, Marilia Mendonça revelou o que a motivou a seguir adiante. “Acabei de ver umas fotos da Sabrina Sato… e vamos de treino”, brincou.

acabei de ver umas fotos da @SabrinaSato………. e vamos de treino — marilia leoa gostosa 🦁♌️ (@MariliaMReal) January 3, 2021

A apresentadora havia publicado uma série de imagens de biquíni, mostrando o corpo sequinho, sem gordurinhas à vista.

Como é a rotina de cuidados da cantora?

Marilia Mendonça intensificou os cuidados com o estilo de vida após o nascimento do filho. “Não gosto de falar ‘dieta’. Estou fazendo uma estratégia low carb e estou me dando muito bem. Já estou no meu menor peso desde quando tive o Léo”, falou em vídeo publicado no Instagram. “Também comecei a fazer jejum intermitente, minha mãe está fazendo. Mudou muita coisa e quebrou vários tabus que eu tinha! Me sinto muito bem de verdade. Me sinto mais ativa, mais concentrada quando vou treinar. Meu personal também fala sobre isso, que mudou bastante a performance!”

Low carb é um estilo de alimentação, que busca baixo consumo do carboidrato, mas não significa cortá-lo por completo do cardápio. O jejum intermitente, por sua vez, é um padrão alimentar em que são estabelecidos intervalos, nos quais se alternam períodos de alimentação regular e jejum. Não é emagrecedor, mas pode potencializar o efeito quando associado a uma comida saudável, como a da Marilia Mendonça. Está relacionado a resultados positivos na saúde física e mental. Entre os possíveis benefícios estão sono de melhor qualidade, menos variações de humor, manutenção da glicemia, regulação da produção hormonal, redução do risco de câncer e de desenvolver doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson.

Marilia Mendonça mostra corpo enxuto

