São João da Thay 2023: onde assistir ao vivo e horário da festa

Festa contará com shows de Ivete Sangalo, Matheus Fernandes, Leo Santana e mais

O São João da Thay 2023, festa junina promovida pela influenciadora digital Thaynara OG, terá transmissão ao vivo pela primeira vez. O evento beneficente em parceria com a UNICEF ocorre no dia 7 de junho, quarta-feira, a partir das 18h, e o público também pode adquirir ingressos caso queira comparecer presencialmente.

Como assistir o São João da Thay 2023?

O G1 Maranhão e a TV Mirante no Maranhão fará a transmissão ao vivo do evento. A festa também será exibida para parte do estado de Pernambuco por meio da Globo Nordeste.

Pela TV: sintonize na TV Mirante ou na Globo Nordeste no horário indicado.

Pelo G1: para assistir, é necessário ter uma conta Globo.com gratuita. Siga os passos:

Passo 1: acesse o portal do G1 Maranhão e selecione a transmissão do São João da Thay 2023 (https://g1.globo.com/ma/maranhao/saojoao/ao-vivo/ao-vivo-assista-a-cobertura-completa-do-sao-joao-da-thay.ghtml);

Passo 2: no canto superior direito, clique em ‘entrar’ para fazer login ou se cadastrar;

Passo 3: se você já tem uma conta Globo.com gratuita, insira o e-mail e senha cadastrados. Se não, registre-se e informe os dados solicitados pelo sistema.

Passo 4: feito isso, você já pode retornar para a página inicial e clicar no player no horário do evento. A transmissão começará em poucos segundos.

O que é o São João da Thay?

O São João da Thay é um megaevento beneficente realizado anualmente em São Luís, no Maranhão. Neste ano, a festa será realizada no estacionamento do São Luís Shopping.

Essa será a quinta edição do evento que, além de dar visibilidade à cultura maranhense, tem o lucro revertido para entidades maranhenses apoiadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Neste ano, a festa, que também traz temas importantes para serem discutidos, terá como foco a evasão escolar.

O público que quiser comparecer ao São João da Thay 2023 pode adquirir ingressos pelo site Bilheteria Digital. É possível optar pelo frontstage ou camarote. Ambos ainda estão disponíveis com preços que começam a partir de R$ 125,00.

Além da transmissão na televisão, os espectadores também podem acompanhar as novidades pelo Instagram de Thaynara OG, idealizadora do evento.

Entre as presenças confirmadas para este ano, estão Lore Improta, Fabiana Karla, Fred Nicácio, Domitila Barros, Gkay, Sarah Aline, Pequena Lô, Samir Duarte, Gabriel Santana, Bomtalvão, Larissa Gloor, Felipe Theodoro, Vivian Amorim, Mila Costa, Leila Germano, Mileide Mihaile, Camila Rocha, Narcisa, Raka Minelli, Amanda Meirelles, Capitão Zeferino, Larissa Santos, Sobrevivente, Família Pessoa Tardivo e Luana Xavier.

As atrações musicais ficam por conta de Matheus Fernandes, Leo Santana, Ivete Sangalo, Lucy Alves, DJ Felipe Mar, Thiago Pantaleão, Cacuriá de Dona Teté, Fabrícia, Tambor de Crioula de Leonardo, Majestade de Rosário, Fernando e Franco, Emmanuel Ferraro, Companhia Barrica e Bumba Meu Boi Novilho dos Lençóis.

Quem é Thaynara OG?

Thaynara OG é uma influenciadora digital que soma mais de 5,8 milhões de seguidores. A maranhense começou a fazer sucesso em 2016, no aplicativo Snapchat, mostrando sua rotina de estudos – para quem não sabe, a famosa é formada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Depois que o Snapchat caiu em desuso, Thaynara criou um canal no YouTube em 2018. O sucesso lhe abriu portas, tornando a maranhense apresentadora do programa “Minha Vida É Kiu”, no GNT, e “Daqui”, da TV Mirante, afiliada da Rede Globo no Maranhão.

A famosa também se aventurou como atriz, participando do longa-metragem “Internet – O Filme” (2016) e de “Um Pai No Meio do Caminho” (2020), na Netflix.

Em suas redes sociais, a influenciadora posta conteúdo variado, desde cliques de sua rotina a dicas de maquiagem e lifestyle. Desde 2017, é organizadora do São João da Thay.

