São João de Caruaru 2023: programação completa e onde assistir

Simone Mendes, Léo Santana e Luan Santana são atrações do São João de Caruaru 2023 - Foto: Reprodução/Instagram/@simonemendes/@leosantana/@luansantana

O São João de Caruaru 2023, uma das festas juninas mais tradicionais do país, está de volta para mais uma edição. Neste ano, são 65 dias de festa que contarão com shows de Simone Mendes, Wesley Safadão, Luan Santana, Gusttavo Lima, Joelma, entre outros. As principais atrações serão transmitidas ao vivo pela Globo e G1.

Programação São João de Caruaru 2023: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga

O Pátio de Eventos Luiz Gonzaga é o palco principal do São João de Caruaru 2023. O evento começou no último dia 3 de junho, com show de Ivete Sangalo, e segue até 1º de julho, recebendo grandes nomes da música brasileira. Os horários de apresentação de cada atração serão divulgados próximos das datas dos shows.

O palco está localizado na R. Agnelo Dias Vidal – Nossa Sra. das Dores.

8 de junho, quinta-feira

Anderson Freire

Aline Barros

9 de junho, sexta-feira

Calcinha Preta

Tropykália

Cavaleiros do Forró

Simone Mendes

10 de junho, sábado

Fulô de Mandacaru

Bell Marques

Lipe Lucena

11 de junho, domingo

Samya Maya

Nattan

Xand Avião

15 de junho, quinta-feira

Padre João Carlos

Frei Gilson

16 de junho, sexta-feira

Tarcísio do Acordeon

Raphaela Santos

Leo Santana

17 de junho , sábado

Felipe Amorim

Mari Fernandez

Luan Santana

18 de junho, domingo

Elifas Júnior

Pablo

Priscila Senna

Murilo Huff

22 de junho, quinta-feira

Walkyria Santos

Matheus e Kauan

Gusttavo Lima

23 de junho, sexta-feira

Israel Filho

Toca do Vale

Israel e Rofolffo

Daniel

24 de junho, sábado

Benil

Taty Girl

Gustavo Mioto

João Gomes

25 de junho, domingo

Brasas do Forró

Eduardo Costa

Ana Castela

Leonardo

28 de junho, quarta-feira

Forró Anjo Azul

Marcinho Sensação

Wesley Safadão

Eric Land

29 de junho, quinta-feira

Iguinho e Lulinha

Zé Vaqueiro

Zezé Di Camargo

30 de junho, sexta-feira

Capim com Mel

Calango Aceso

Mastruz com Leite

Batista Lima

1º de julho , sábado

Ávine Vinny

Saia Rodada

Joelma

Spok e Orquestra

Polo Alto do Moura no São João de Caruaru

Alguns dos artistas que passam pelo Polo Alto do Moura são Geraldinho Lins, Roberto Cruz, Sirano e Sirino, entre outros artistas.

4 de junho, domingo

Big Band Nordestina

Geraldinho Lins

Alanzinho Coreano

10 de junho, sábado

Roberto Cruz

Novinho da Paraíba

Aduílio

11 de junho, domingo

Dudu do Acordeon

Flávio José

Santanna, o Cantador

17 de junho, sábado

Hebert Lucena

Petrúcio Amorim

Sirano e Sirino

18 de junho , domingo

Forró Vumbora

Brucelose

Caninana

23 de junho, sexta-feira

Gilvan Neves

Davi Firma

Josildo Sá

24 de junho, sábado

Sebastian Silva

Renan Cruz

Cheiro de Amor

25 de junho, domingo

Renilda Cardoso

Nádia Maia

Felipão e Forró Moral

29 de junho, quinta-feira

Banda de Pífanos de Caruaru – Os Bianos

Cavalo de Pau

Edu e Maraial

1º de julho, sábado

Alex Júnior

Michele Andrade

Mano Walter

Polo Azulão

Entre os destaques do Polo Azulão, está o show do grupo Nação Zumbi e Gabriel, O Pensador, que se apresentam no próximo final de semana. O palco também receberá Diogo Nogueira, Gabriel Sá, Mestre Ambrósio, entre outros.

O palco está localizado na R. Maurício de Nassau, Caruaru.

9 de junho, sexta

Sangue de Barro

Os Outros Caras

Sombra dos Anjos

Ortinho

10 de junho, sábado

Cascabulho

Nação Zumbi

Gabriel, O Pensador

11 de junho, domingo

Rogéria Dera

Erisson Porto

Mestre Ambrósio

Junio Barreto

15 de junho, quinta-feira

Riáh

Chrís Mendes

Gabriel Sá

16 de junho, sexta-feira

Los Cubanos

Manoel Neto

Gean Mota

17 de junho, sábado

Vou Pra Batucada

Diogo Nogueira

Paulinho Mocidade

Colibri Brasil

18 de junho, domingo

Maestro Mozart Vieira

Maestro Spok

André Rio

23 de junho, sexta-feira

Carla Alles

Michelle Melo

Sheldon

24 de junho, sábado

São João de Azulão

Valmir Silva

80 anos do Mestre João do Pife

Como assistir os shows ao vivo?

O público de todo o Brasil poderá assistir aos shows do São João de Caruaru 2023 ao vivo pela internet, gratuitamente. A transmissão é feita pelo canal do YouTube da Prefeitura de Caruaru e pelo G1.

Pelo YouTube: acesse o canal da prefeitura (https://www.youtube.com/@TVJornalInterior/) e clique na aba ‘ao vivo’. Basta selecionar qual show você quer assistir e aguardar o início da transmissão.

Pelo G1: para assistir a transmissão ao vivo feita pelo portal de notícias, é necessário ter uma conta Globo.com. Clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar – se você já é registrado, insira seu e-mail e senha. Se não, faça uma conta.

Feito isso, é só clicar no player disponibilizado no G1 e aguardar o início da transmissão (https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/sao-joao/2023/ao-vivo/transmissao-ao-vivo-dos-shows-do-sao-joao-de-caruaru.ghtml).