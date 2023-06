Lista com 10 festas juninas em São Paulo para ir em 2023

A temporada de festas juninas em São Paulo já vai começar! A partir deste final de semana, a capital paulista recebe dezenas de quermesses em todas as regiões da cidade, entre eventos gratuitos e com entrada paga. Confira a lista das festas mais famosas da cidade.

Melhores festas Juninas em São Paulo

Veja a lista das festas juninas mais baladas do ano e anote o endereço:

Festas Junina da Igreja Nossa Senhora da Consolação

Uma das festas juninas em São Paulo é a quermesse da Igreja Nossa Senhora da Consolação, que ocorre nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho. Além da venda de comidas e bebidas típicas da época, o evento também terá música ao vivo. Mais informações serão divulgadas em breve.

Quando: 17, 18, 24 e 25 de junho

Horário: das 17h às 22h

Onde: Rua da Consolação, 585, Consolação

Preço: será divulgado em breve, mas o evento costuma ser gratuito

Festa Junina Paróquia Vila Madalena

A festa da paróquia Vila Madalena acontece aos sábados e domingos do mês de junho. O evento também conta com bingo, música ao vivo e outras brincadeiras típicas de quermesses.

Quando: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de junho

Horário: das 18h à 22h

Onde: R. Girassol, 795, Vila Madalena

Preço: gratuito

Festa Junina VegNice | Festas juninas em São Paulo

Realizada no bairro da Liberdade, a Festa Junina VegNice é um evento com comidas típicas da época mas na versão vegana. A quermesse também terá venda de artesanato e cosméticos, oficinas de culinária vegana e música ao vivo. A entrada é gratuita.

Quando: 4, 11, 18 e 25 de junho

Horário: das 12h às 20h

Onde: Rua Taguá, 304, Liberdade

Preço: gratuito

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VegNice ®️ Eventos Veganos (@vegniceoficial)

Festa Julina do Clube Atlético Juventus

O Clube Atlético Juventus realiza sua tradicional festa a partir do mês de julho. Membros associados não pagam a entrada, se o valor da manutenção da assinatura estiver em dia, e podem levar até quatro convidados. O público que não for membro paga uma taxa de R$ 10 (inteira) ou R$ 5 (meia-entrada).

Quando: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de julho

Horário: das 17h às 23h

Onde: Clube Atlético Juventus – Rua Juventus, 690, Parque da Mooca

Preço: R$10 a inteira e R$5 a meia-entrada para não associados. Membros associados não pagam.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atlético Juventus (@oficialjuventus)

Arraiá da Aldeia

Entre as festas juninas em São Paulo está o Arraiá da Aldeia, que volta a ser realizado após três anos de interrupção devido à pandemia. O evento conta com barracas com brincadeiras, quadrilha, palco com atrações musicais e comidas típicas. O valor arrecadado será destinado para as instituições Associação Espaço Curumim, Ação Univida, Lar Escola São Francisco e Recanto dos Avós.

Quando: 3 e 4 de junho

Horário: das 10h às 22h

Onde: Av. Rio Branco esquina com a Alameda Eduardo Prado, Campos Elísios

Preço: gratuito

Festa Junina do Memorial da América Latina

Na Zona Oeste da capital, os paulistanos podem aproveitar as quermesses dos bairros da Barra Funda, Água Branca e Perdizes. Um das festas mais tradicionais acontece no Memorial da América Latina, com entrada gratuita.

Quando: 17 e 18 de junho

Horário: das 11h às 21h

Onde: Av. Mário de Andrade, 664

Preço: gratuito

Festa de São Vito

A maior e mais tradicional festa Italiana em São Paulo acontece entre 3 de junho e 9 de julho, às sextas, sábados e domingos. É necessário comprar ingressos no site da Ticket360 para acessar o evento, com preços a partir de R$ 100. O valor já inclui alguns pratos da cantina: um prato de spaghetti ou penne, uma ficazzella e um antepasto.

Quando: de 3 de junho e 9 de julho, aos sábados e domingos

Horário: a partir das 19h

Onde: R. Fernandes Silva, 96 – Brás

Preço: R$ 100

Festa Junina do Centro de Tradições Nordestinas | Festas Juninas em São Paulo

O São João de Nóis Tudim, a tradicional festa junina do CTN, começa a partir de 3 de junho e se estende até 30 de julho, aos sábados e domingos. O evento conta com mais de 130 atrações entre personagens interativos, quadrilhas, experiências e apresentações musicais. Alceu Valença, Falamansa e a dupla Zé Neto e Cristiano estão entre as atrações. A entrada é gratuita, mas para assistir aos shows é necessário comprar ingressos no site da Ticket360.

Quando: entre 3 de junho e 9 de julho, aos sábados e domingos.

Horário: a partir das 11h

Onde: Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão

Preço: entrada gratuita. Atrações e shows a partir de R$ 50.

Festa Junina do Parque da Água Branca | Festas Juninas em São Paulo

O Parque da Água Branca realiza a Festa Junina e a Festa do Morango nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho, com entrada gratuita. O evento terá quadrilha, música ao vivo, espaço para dançar, além das tradicionais comidas típicas. Já na parte dos morangos, o público encontra taças recheadas, espetos, tortas, merengue, vinho quente de morango e caixas de fruta.

Quando: 8, 9, 10 e 11 de junho

Horário: das 10h às 19h

Onde: Av. Francisco Matarazzo, 455 – Parque da Água Branca

Preço: gratuito

Quermesse do Calvário

A Quermesse do Calvário, uma das festas juninas em São Paulo, acontece entre 27 de maio e 3 de julho, com comidas típicas, shows, sorteios e bingo. A entrada custa R$ 25 para adultos e R$ 10 para pessoas cima de 60 anos. Idosos com mais de 80 anos e crianças até 10 anos não pagam. O valor inclui um vale bingo.

Quando: de 27 de maio a 2 de julho

Horário: sábado das 17h30 às 23h30 e domingo das 17h30 às 22h30

Onde: Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros

Preço: entre R$ 25 e R$ 10

