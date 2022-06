Por que Santo Antonio é casamenteiro? Aprenda a oração

Os brasileiros celebram o Dia dos Namorados em 12 de junho – data criada pelo publicitário João Dória -, mas é no dia 13 de junho que os católicos recorrem a ajudinha de Santo Antonio. Nesse dia, são realizadas simpatias para o santo, com orações e pedidos de casamento, mas Por que Santo Antonio é casamenteiro?

Nascido em Lisboa, em 1195, é também conhecido como Santo António de Pádua, cidade italiana onde faleceu em 1231. Homem viajado e culto, foi reconhecido por ajudar os pobres principalmente em meios materiais, mas a fama de santo casamenteiro veio após ajudar uma jovem que queria se casar e não tinha as habilidades necessárias. O milagre se espalhou e com o passar do tempo várias mulheres recorreram a oração de Santo Antônio para se casar.

Os milagres de Santo Antônio o levou a canonização em 13 de maio de 1232, apenas onze meses depois de sua morte, pelo papa Gregório IX.

A devoção a Santo António deve-se à sua generosidade e bondade para com os pobres, que o tocava a todos os que o rodeavam; e por isso também foi canonizado pela Igreja Católica menos de um ano depois de sua morte.

O Santo das Coisas Perdidas

Santo Antônio também é conhecido como o santo das coisas perdidas. De fato, Santo Antônio faz as coisas serem redescobertas. Na verdade, uma canção de ninar/oração diz ” Santo Antônio de barba branca, deixe-me encontrar o que me falta “. Os frades da basílica de Sant’Antonio guardam ainda uma carta que veio da América do Sul há mais de 20 anos, escrita por uma senhora que, aborrecida com a Santa que não permitiu que a filha encontrasse um marido, atirou a estátua de Santo António fora da janela. A estátua atingiu um transeunte, que mais tarde se tornou genro da senhora!

Oração para casar

Os santos estão ao lado de Deus e nunca deixam de interceder por nós. Se, portanto, procuras um bom par, por que não recorrer com fé ao nosso querido Santo António? Aprenda a oração.

Santo Antonio, eu sei que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. É o sacramento do amor, comparado ao amor de Cristo pela Igreja. Me sinto chamada ao casamento, então isso me ajuda a encontrar um namorado bom, adorável, sério e sincero que tenha os mesmos sentimentos de carinho que eu. Vamos nos completar e formar uma união abençoada de Deus, para que juntos possamos superar possíveis problemas familiares e manter sempre vivo nosso amor para que nunca falte compreensão e harmonia familiar. Santo Antonio, abençoe a nós e ao meu namorado; nos acompanhe ao altar e nos mantenha juntos pelo resto de nossas vidas. Santo Antonio, rogai por nós.

